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https://sputnikarabic.ae/20231002/الدفاع-السورية-إسرائيل-شنت-غارات-جوية-على-مواقع-في-محيط-دير-الزور-وإصابة-جنديين-سوريين-1081609126.html
الدفاع السورية: إسرائيل شنت غارات جوية على مواقع في محيط دير الزور وإصابة جنديين سوريين
الدفاع السورية: إسرائيل شنت غارات جوية على مواقع في محيط دير الزور وإصابة جنديين سوريين
قالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل شنت، في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، غارات جوية على مواقع للقوات المسلحة السورية في محيط دير الزور شرقي البلاد، مما أدى إلى... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T22:28+0000
2023-10-02T22:30+0000
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وأفاد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أنه "حوالي الساعة 23.50 من مساء اليوم الإثنين 2\10\2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور.وأوضح المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".وتشن إسرائيل منذ سنوات غارات على مواقع في سوريا، وتقول إنها تهدف إلى مواجهة ما تسميه تل أبيب "التموضع الإيراني" هناك، وهو ما تنفيه دمشق.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://sputnikarabic.ae/20231002/مصدر-لـ-سبوتنيك-طيران-حربي-مجهول-يشن-غارة-على-الحدود-السورية-العراقية-1081608727.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, قوات الدفاع السورية, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, قوات الدفاع السورية, إسرائيل

الدفاع السورية: إسرائيل شنت غارات جوية على مواقع في محيط دير الزور وإصابة جنديين سوريين

22:28 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 22:30 GMT 02.10.2023)
© Sputnik . ALI HASHEMالدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي
الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© Sputnik . ALI HASHEM
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قالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل شنت، في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، غارات جوية على مواقع للقوات المسلحة السورية في محيط دير الزور شرقي البلاد، مما أدى إلى إصابة جنديين سوريين.
وأفاد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أنه "حوالي الساعة 23.50 من مساء اليوم الإثنين 2\10\2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور.
ركام مباني دمرت جراء قصف في بلدة أريحا،على خلفية السماء المرصعة بالنجوم ومجرة درب الدبانة في محافظة إدلب السورية، سوريا 27 يونيو 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
مصدر لـ" سبوتنيك": طيران حربي مجهول يشن غارة على الحدود السورية العراقية
21:43 GMT
وأوضح المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وتشن إسرائيل منذ سنوات غارات على مواقع في سوريا، وتقول إنها تهدف إلى مواجهة ما تسميه تل أبيب "التموضع الإيراني" هناك، وهو ما تنفيه دمشق.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
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