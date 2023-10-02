https://sputnikarabic.ae/20231002/تركيا-تعلن-مقتل-قيادي-بحزب-العمال-الكردستاني-بعملية-خاصة-في-سوريا--1081585719.html

تركيا تعلن مقتل قيادي بحزب العمال الكردستاني بعملية خاصة في سوريا

تركيا تعلن مقتل قيادي بحزب العمال الكردستاني بعملية خاصة في سوريا

أعلنت الاستخبارات التركية اليوم الإثنين عن مقتل أحد قادة حزب العمال الكردستاني في عملية خاصة في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، التي تقع على الحدود التركية. 02.10.2023, سبوتنيك عربي

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القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن مصدر أمني أن الاستخبارات تمكنت من "تعطيل عقلية المخطط الإرهابي الذي نفذ حزب العمال الكردستاني هجومًا في عام 2007 أودى بحياة 12 جنديًا تركيًا في محافظة هكاري بجنوب شرق محافظة داغليجا".وأضاف المصدر أن المسؤول الإرهابي، المعروف باسم مزدليف تاسكين، الذي كان يشغل منصب ضابط في هيئة الأمن العام لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية في سوريا، تمت تصفيته في مدينة القامشلي شمال سوريا.وفي وقت سابق، صرح مصدر في الرئاسة التركية، بأن عمليات القوات المسلحة التركية ضد حزب العمال الكردستاني (المحظور في البلاد) في شمال العراق وسوريا ستتخذ طابعا أكثر نشاطا وقسوة بعد محاولة الهجوم الإرهابي في أنقرة.وأوضح المصدر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر خلال خطاب في البرلمان، أن كفاحنا سيستمر حتى آخر إرهابي وهذه المحاولات المثيرة للشفقة (الهجمات الإرهابية) هي أنفاسهم الأخيرة"، وتابع: "ستصبح العمليات العسكرية لجنودنا الأبطال شخصية أكثر نشاطا وصعبة، تركيا لن تصبح رهينة للإرهابيين".يأتي ذلك في أعقاب إعلان حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن محاولة الهجوم. وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن ضربات جوية ضد أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، تمكنت خلالها من تدمير 20 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.يذكر أن مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية كان قد تعرض، أمس الأحد، لهجوم إرهابي نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.

https://sputnikarabic.ae/20231001/تركيا-تنفذ-ضربات-جوية-شمالي-العراق-وتدمر-20-هدفا-لحزب-العمال-الكردستاني-1081578646.html

https://sputnikarabic.ae/20231002/الرئاسة-التركية-العمال-الكردستاني-تلقى-ضربة-موجعة-شمالي-العراق-1081582695.html

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