https://sputnikarabic.ae/20231002/مصدر-عمليات-الجيش-التركي-ضد-حزب-العمال-الكردستاني-ستصبح-أكثر-شدة-1081581871.html
مصدر: عمليات الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني ستصبح أكثر شدة
مصدر: عمليات الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني ستصبح أكثر شدة
أفاد مصدر في الإدارة الرئاسية التركية، بأن عمليات القوات المسلحة التركية ضد حزب العمال الكردستاني (المحظور في البلاد) في شمال العراق وسوريا ستتخذ طابعا أكثر... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T05:42+0000
2023-10-02T05:42+0000
2023-10-02T05:42+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "بالأمس، حذر السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) خلال خطاب في البرلمان، أن كفاحنا سيستمر حتى آخر إرهابي وهذه المحاولات المثيرة للشفقة (الهجمات الإرهابية) هي أنفاسهم الأخيرة".وتابع: "ستصبح العمليات العسكرية لجنودنا الأبطال شخصية أكثر نشاطا وصعبة، تركيا لن تصبح رهينة للإرهابيين".وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن محاولة الهجوم. وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن ضربات جوية ضد أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، تمكنت خلالها من تدمير 20 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.وصباح أمس الأحد، تعرض مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية لهجوم إرهابي نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.
https://sputnikarabic.ae/20231001/تركيا-تنفذ-ضربات-جوية-شمالي-العراق-وتدمر-20-هدفا-لحزب-العمال-الكردستاني-1081578646.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
مصدر: عمليات الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني ستصبح أكثر شدة
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أفاد مصدر في الإدارة الرئاسية التركية، بأن عمليات القوات المسلحة التركية ضد حزب العمال الكردستاني (المحظور في البلاد) في شمال العراق وسوريا ستتخذ طابعا أكثر نشاطا وقسوة بعد محاولة الهجوم الإرهابي في أنقرة.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "بالأمس، حذر السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) خلال خطاب في البرلمان، أن كفاحنا سيستمر حتى آخر إرهابي وهذه المحاولات المثيرة للشفقة (الهجمات الإرهابية) هي أنفاسهم الأخيرة".
وتابع: "ستصبح العمليات العسكرية لجنودنا الأبطال شخصية أكثر نشاطا وصعبة، تركيا لن تصبح رهينة للإرهابيين".
وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن محاولة الهجوم. وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن ضربات جوية ضد أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، تمكنت خلالها من تدمير 20 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وصباح أمس الأحد، تعرض مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية لهجوم إرهابي نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.
وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية
التركية في العاصمة أنقرة.