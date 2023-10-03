https://sputnikarabic.ae/20231003/الصين-والبرازيل-تستكملان-أول-عملية-تجارية-بينهما-بالعملة-المحلية-1081632079.html

الصين والبرازيل تستكملان أول عملية تجارية بينهما بالعملة المحلية

الصين والبرازيل تستكملان أول عملية تجارية بينهما بالعملة المحلية

أنجزت الصين والبرازيل، أمس الاثنين، عملية كاملة ومغلقة بالعملة المحلية لكلا البلدين للمرة الأولى.‏ 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T14:59+0000

2023-10-03T14:59+0000

2023-10-03T14:59+0000

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أعلنت عن ذلك السفارة الصينية في البرازيل، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وفي 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، نجح بنك الصين (البرازيل) في التعامل مع خطاب الائتمان بعملة الرنمينبي الخاصة بأعمال الخصم لشركة "إلدورادو برازيل"، وهي شركة برازيلية لللب، وفقا لموقع "AASTOCKS".وتم تحويل المعاملة على الفور إلى ريال برازيلي، وإضافتها إلى الحساب، ما يمثل أول معاملة مغلقة كاملة العملية في تاريخ التجارة الصينية البرازيلية، تتضمن تسعير الرنمينبي والتسوية والتمويل والتبادل المباشر مع الريال البرازيلي.ويشير تنفيذ التجارة بالعملة المحلية إلى الابتعاد عن الممارسات التجارية التقليدية، التي تعتمد بشكل كبير على العملات المعترف بها دوليا، مثل الدولار الأمريكي، ومن خلال إجراء المعاملات بعملتيهما، تهدف الصين والبرازيل، وهما مؤسسين لتحالف "بريكس" إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، والحد من مخاطر صرف العملات، وتعزيز كفاءة التجارة.يشار إلى أنه في شهر مارس/ آذار الماضي، أعلن نائب وزير التجارة الصيني، أن بلاده أبرمت مع البرازيل اتفاقية بشأن التجارة الثنائية باليوان الصيني تهدف إلى توسيع التعاون في قطاعي الأغذية والتعدين.وأضاف المسؤول الصيني أنه تم توقيع اتفاقية لتسوية المدفوعات باليوان مع البرازيل، مما يسهل التجارة بين البلدين بشكل كبير، حيث يعتزم البلدان توسيع التعاون في مجالي الأغذية والمعادن، والبحث عن إمكانية تصدير سلع ذات قيمة مضافة عالية من الصين.وأعلنت البرازيل والصين في مارس عن إنشاء غرفة مقاصة من شأنها توفير التسويات دون استخدام الدولار الأمريكي، وكذلك الإقراض بالعملات الوطنية لتسهيل وتقليل تكلفة المعاملات والتخلص من الاعتماد على الدولار في العلاقات الثنائية.

https://sputnikarabic.ae/20230414/الصين-والبرازيل-تؤيدان-مسألة-توسيع-بريكس-1075922310.html

https://sputnikarabic.ae/20230820/بريكس-تحث-بنكها-على-توسيع-الإقراض-بالعملات-الوطنية-1080251246.html

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