https://sputnikarabic.ae/20231003/فارا-في-آر-رادار-استطلاع-ميداني-روسي-لرصد-المركبات-والأفراد-1081636355.html
"فارا-في آر"... رادار استطلاع ميداني روسي لرصد المركبات والأفراد
"فارا-في آر"... رادار استطلاع ميداني روسي لرصد المركبات والأفراد
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الرادارات الميدانية المحمولة التي تمكن القوات البرية من تنفيذ مهام الاستطلاع المختلفة لرصد تحركات العدو. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T18:33+0000
2023-10-03T18:33+0000
2023-10-03T18:33+0000
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ويمثل "فارا - في آر" أحد الرادارات الميدانية المحمولة المتطورة، التي توفر نظام عرض بانورامي لبيانات الهدف، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن للرادار الروسي رصد تحركات الأفراد والمركبات على مدار الساعة أيا كانت الظروف الجوية، إذ يقوم بتحويل البيانات آليا إلى مستخدم خارجي لاستخدامها في توجيه الأسلحة الآلية الخفيفة نحو الهدف.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن الرادار الروسي المحمول يقوم بجمع وتخزين بيانات الأهداف آليا بصورة تسمح الأنظمة الخاصة بإطلاق النار بتحديد مسارها بدقة لتدميرها في الوقت المناسب.ويقوم رادار "فارا - في آر" بإصدار إشارات صوتية أو مرئية عندما يرصد هدفا داخل نطاق الحدود التي يشارك في تأمينها أو داخل المنطقة المخصصة لعمله.ويستطيع الرادار الروسي تتبع 3 أهداف في وقت واحد وتحديد اتجاهاتها وسرعة كل منها إضافة إلى تحديد نوع الهدف سواء كان هدفا بشريا أو مركبة.
https://sputnikarabic.ae/20230923/بودليت---إي-رادار-روسي-ثلاثي-الأبعاد-لرصد-الأهداف-على-ارتفاعات-منخفضة-1081323033.html
https://sputnikarabic.ae/20230914/آيستيونوك-رادار-روسي-خارق-يشكل-كابوسا-لمدفعية-العدو-ودباباته-1081029805.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
"فارا-في آر"... رادار استطلاع ميداني روسي لرصد المركبات والأفراد
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تطور روسيا أنواعا مختلفة من الرادارات الميدانية المحمولة التي تمكن القوات البرية من تنفيذ مهام الاستطلاع المختلفة لرصد تحركات العدو.
ويمثل "فارا - في آر" أحد الرادارات الميدانية المحمولة المتطورة، التي توفر نظام عرض بانورامي لبيانات الهدف، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويمكن للرادار الروسي
رصد تحركات الأفراد والمركبات على مدار الساعة أيا كانت الظروف الجوية، إذ يقوم بتحويل البيانات آليا إلى مستخدم خارجي لاستخدامها في توجيه الأسلحة الآلية الخفيفة نحو الهدف.
المواصفات الفنية
مدى رصد الأهداف: من 10 أمتار إلى 10 كيلومترات.
مدى رصد المركبات: 10 كيلومترات.
مدى رصد الدبابات: 8 كيلومتر.
مدى رصد الجنود: 4 كيلومترات.
زمن التشغيل المستمر: 12 ساعة.
المدة اللازمة للتشغيل: 3 دقائق.
ولفت الموقع إلى أن الرادار الروسي المحمول يقوم بجمع وتخزين بيانات الأهداف
آليا بصورة تسمح الأنظمة الخاصة بإطلاق النار بتحديد مسارها بدقة لتدميرها في الوقت المناسب.
ويقوم رادار "فارا - في آر" بإصدار إشارات صوتية
أو مرئية عندما يرصد هدفا داخل نطاق الحدود التي يشارك في تأمينها أو داخل المنطقة المخصصة لعمله.
ويستطيع الرادار الروسي تتبع 3 أهداف في وقت واحد وتحديد اتجاهاتها وسرعة كل منها إضافة إلى تحديد نوع الهدف سواء كان هدفا بشريا أو مركبة.