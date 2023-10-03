https://sputnikarabic.ae/20231003/فارا-في-آر-رادار-استطلاع-ميداني-روسي-لرصد-المركبات-والأفراد-1081636355.html

"فارا-في آر"... رادار استطلاع ميداني روسي لرصد المركبات والأفراد

"فارا-في آر"... رادار استطلاع ميداني روسي لرصد المركبات والأفراد

تطور روسيا أنواعا مختلفة من الرادارات الميدانية المحمولة التي تمكن القوات البرية من تنفيذ مهام الاستطلاع المختلفة لرصد تحركات العدو. 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T18:33+0000

2023-10-03T18:33+0000

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ويمثل "فارا - في آر" أحد الرادارات الميدانية المحمولة المتطورة، التي توفر نظام عرض بانورامي لبيانات الهدف، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن للرادار الروسي رصد تحركات الأفراد والمركبات على مدار الساعة أيا كانت الظروف الجوية، إذ يقوم بتحويل البيانات آليا إلى مستخدم خارجي لاستخدامها في توجيه الأسلحة الآلية الخفيفة نحو الهدف.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن الرادار الروسي المحمول يقوم بجمع وتخزين بيانات الأهداف آليا بصورة تسمح الأنظمة الخاصة بإطلاق النار بتحديد مسارها بدقة لتدميرها في الوقت المناسب.ويقوم رادار "فارا - في آر" بإصدار إشارات صوتية أو مرئية عندما يرصد هدفا داخل نطاق الحدود التي يشارك في تأمينها أو داخل المنطقة المخصصة لعمله.ويستطيع الرادار الروسي تتبع 3 أهداف في وقت واحد وتحديد اتجاهاتها وسرعة كل منها إضافة إلى تحديد نوع الهدف سواء كان هدفا بشريا أو مركبة.

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن