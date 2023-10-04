https://sputnikarabic.ae/20231004/أوروبا-تدق-ناقوس-الخطرتزايد-حالات-مقاومة-المضادات-الحيوية-لدى-الأوكرانيين-1081655081.html

"أوروبا تدق ناقوس الخطر"...تزايد حالات مقاومة المضادات الحيوية لدى الأوكرانيين

"أوروبا تدق ناقوس الخطر"...تزايد حالات مقاومة المضادات الحيوية لدى الأوكرانيين

دق الإعلام الغربي ناقوس الخطر بعد تسجيل عدد من المستشفيات الأوروبية لحالات تم تسجيلها بين الأوكرانيين القادمين لتلقي العلاج، حيث أظهرت أجسامهم مقاومة للمضادات... 04.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-04T12:43+0000

2023-10-04T12:43+0000

2023-10-04T12:43+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

أمراض القلب والسكري والضغط

الجيش الأمريكي

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تم الإعلان عن الحالة الأولى في رسالة بحثية لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC) في ألمانيا في أغسطس، عندما تم تشخيص إصابة جندي أوكراني بعدد من حالات العدوى الخطيرة التي لا يمكن علاجها بالمضادات الحيوية.وأشارت وسائل الإعلام الأوروبية مؤخرا عن تسجيل عدد من الحالات المماثلة في العديد من الدول الأوروبية مشيرين إلى مشاكل "البنية التحتية للمستشفيات والنظافة" في أوكرانيا كأحد أسباب انتشار الأمراض، مما يجعل "اتخاذ الاحتياطات المعتادة ضد مقاومة المضادات الحيوية أكثر صعوبة".بكتيريا خطيرةيدعي تقرير مركز السيطرة على الأمراض الألماني أن الحالة الأولى تم تسجيلها رسميا في ألمانيا، وتم نقل الجندي الأوكراني الجريح من دنيبروبيتروفسك إلى كييف أولاً، ثم إلى مستشفى عسكري أمريكي في ألمانيا، وعندما أصبح هناك تم فحصه بحثًا عن العدوى وتم الاكتشاف غير المتوقع.وبعد إجراء فحصوات البول والدم والجهاز التنفسي تم العثور على عدد من البكتيريا التي لم تستطع المضادات الحيوية القضاء عليها.وصف عالم المناعة فلاديسلاف زيمتشوجوف، الوضع بأنه لا يشكل خطرا وبائيا، مؤكدا على خطورة مقاومة المضادات الحيوية.تجارب أسلحة بيولوجيةأشار إيجور نيكولين، المفتش السابق للجنة الأمم المتحدة المعنية بالأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية، إلى أن انخفاض معايير الصحة ليس هو السبب الوحيد لمقاومة المضادات الحيوية، ومثل هذه الظاهرة سبق وأن حدثت في الولايات المتحدة.مرجعا ذلك لارتباطها بأنشطة المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية.وزارة الدفاع الروسية حذرتأصدرت وزارة الدفاع الروسية في يوليو 2022، تقريرا حذرت من خلاله عن تجارب أجريت على عسكريين أوكرانيين لتقييم مدى تحملهم للأمراض المعدية.وأشار التقرير إلى قلة فعالية المضادات الحيوية على أجسام هؤلاء الأفراد بالإضافة لعثور كميات كبيرة من المضادات الحيوية بما في ذلك السلفوناميدات والفلوروكينولونات، في دم الأفراد العسكريين الأوكرانيين.وتشير هذه الحقيقة إلى الاستخدام المكثف للمضادات الحيوية وتهيئة هؤلاء الأفراد للعمل في ظل ظروف عدوى بيولوجية.وأشار التقرير إلى ان الجنود الأوكرانيين كانوا بمثابة متطوعين للتجارب التي أجراها البنتاغون في أوكرانيا، وتم العثور على الكثير من المضادات الحيوية في دمائهم الأمر الذي يثبت خضوعهم لمثل هذه التجارب.

https://sputnikarabic.ae/20230815/مرشح-للرئاسة-الأمريكية-يقر-بوجود-مختبرات-بيولوجية-لبلاده-في-أوكرانيا-1080086676.html

https://sputnikarabic.ae/20230512/حقائق-صادمة-البنتاغون-يبرم-اتفاقا-غريبا-مع-كييف-بشأن-المختبرات-البيولوجية-1076937885.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, أمراض القلب والسكري والضغط, الجيش الأمريكي