https://sputnikarabic.ae/20231004/سلاح-الجو-التركي-يستهدف-موقعا-عسكريا-لقوات-قسد-شرقي-سوريا-1081647633.html
سلاح الجو التركي يستهدف موقعا عسكريا لقوات "قسد" شرقي سوريا
سلاح الجو التركي يستهدف موقعا عسكريا لقوات "قسد" شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، بمقتل عدد من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي من قوات "قسد"، باستهداف جوي تركي جديد لموقع عسكري لهم في ريف... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T09:11+0000
2023-10-04T09:11+0000
2023-10-04T09:11+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك"، نقلًا عن مصادر محلية: "إن طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي قصفت موقعًا عسكريًا لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في مبنى "معمل القرميد" سابقًا، بعدة صواريخ بمحيط بلدة صفيا شمالي مدينة الحسكة".وأشارالمراسل إلى أن "الموقع المذكور، هو مبنى (معمل القرميد سابقا) تابع للحكومة السورية، إلا أن قوات "قسد" حولته إلى موقع عسكري يضم "كوادر من حزب العمال الكردستاني"، ممن يقودون ويشرفون على تدريب قوات "قسد".ويأتي هذا الاستهداف، بعد عدة ساعات، من استهداف سيارة نوع "جيب" تابعة لقوات "قسد" بالقرب من جسر البيروتي على مدخل حي غويران في مدينة الحسكة، والذي أسفر عن مقتل شخصين يعتقد أنهما من قياديي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231004/فلسطين-تطالب-بتدخل-دولي-عاجل-لوقف-إرهاب-بن-غفير-ضد-الأسرى-1081644981.html
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أخبار سوريا اليوم, تدخل تركيا في سوريا, قسد, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, تدخل تركيا في سوريا, قسد, العالم العربي
سلاح الجو التركي يستهدف موقعا عسكريا لقوات "قسد" شرقي سوريا
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أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، بمقتل عدد من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي من قوات "قسد"، باستهداف جوي تركي جديد لموقع عسكري لهم في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك"، نقلًا عن مصادر محلية: "إن طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي قصفت موقعًا عسكريًا لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في مبنى "معمل القرميد" سابقًا، بعدة صواريخ بمحيط بلدة صفيا شمالي مدينة الحسكة".
وأضاف المراسل أن "الموقع العسكري التابع لـ"قسد" تعرض، ظهر اليوم الأربعاء، لعدة غارات متتالية على الأرجح"، موضحا أن "الغارة الثانية تلت الأولى بأقل من 10 دقائق، وذلك بعد تجمع مجموعة كبيرة من المسلحين بعد حدوث الانفجار الأول، وبعدها بقليل دوى انفجار ثالث، ما يرجح ارتفاع عدد القتلى والجرحى".
وأشارالمراسل إلى أن "الموقع المذكور، هو مبنى (معمل القرميد سابقا) تابع للحكومة السورية، إلا أن قوات "قسد" حولته إلى موقع عسكري يضم "كوادر من حزب العمال الكردستاني"
، ممن يقودون ويشرفون على تدريب قوات "قسد".
ويأتي هذا الاستهداف، بعد عدة ساعات، من استهداف سيارة نوع "جيب" تابعة لقوات "قسد"
بالقرب من جسر البيروتي على مدخل حي غويران في مدينة الحسكة، والذي أسفر عن مقتل شخصين يعتقد أنهما من قياديي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي.