عربي
https://sputnikarabic.ae/20231005/وزير-الداخلية-الإيراني-يجري-جولة-تفقدية-في-حقل-آرش-الدرة-النفطي-1081696693.html
وزير الداخلية الإيراني يجري جولة تفقدية في حقل "آرش-الدرة" النفطي
وزير الداخلية الإيراني يجري جولة تفقدية في حقل "آرش-الدرة" النفطي
تفقد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اليوم الخميس، عددا من الحقول النفطية لدى وصوله إلى ‏محافظة بوشهر الواقعة جنوب إيران، من بينها حقل "آرش- الدرة".‏ 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T17:58+0000
2023-10-05T17:58+0000
إيران
أخبار إيران
الكويت
السعودية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069186506_0:0:2520:1418_1920x0_80_0_0_90011b59492bbed2751fe59f0188d0a1.jpg
وقام وحيدي أيضا خلال زيارته للحقول النفطية، بتفقد حقل "فروزان" الواقع بين إيران والمملكة العربية السعودية.كما قام وزير الداخلية الإيراني بجولة جوية فوق حقول نفطية أخرى، منها "سروش" و"أبو ذر" "وآرش" و"نوذر"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".ويعد حقل الغاز في مياه الخليج الذي تم اكتشافه عام 1967، موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ فترة طويلة، ويطلق على الحقل الواقع في الجانب الكويتي "الدرة"، بينما يسمى في الجانب الإيراني "آرش".وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتبر مجلس التعاون الخليجي أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة"، مؤكدا رفضه القاطع "لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت".وأعلنت كلا من السعودية والكويت، في 3 أغسطس/ آب الماضي، "التمسك بالحق في ملكية حقل "الدرة" بكامله" المتنازع بشأنه مع طهران، ودعا البلدان الخليجيان "إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم".وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن "للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات حقل "الدرة".وأكد المصدر أن "المنطقة البحرية الواقع فيها حقل "الدرة" تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل "الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد قال في 30 يوليو/ تموز الماضي، إن "بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل "آرش"، الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت".
https://sputnikarabic.ae/20230908/إيران-ترد-على-بيان-التعاون-الخليجي-بشأن-الجزر-الثلاث-وحقل-الدرة-1080834672.html
https://sputnikarabic.ae/20230906/السفير-الروسي-في-الكويت-يعلق-على-أزمة-حقل-الدرة-المتنازع-عليه-مع-إيران--1080756249.html
إيران
أخبار إيران
الكويت
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069186506_62:0:2507:1834_1920x0_80_0_0_e865576c8a692b23a29ab439de4ff5f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الكويت, السعودية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الكويت, السعودية, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الداخلية الإيراني يجري جولة تفقدية في حقل "آرش-الدرة" النفطي

17:58 GMT 05.10.2023
© AP Photo / Vahid Salemi وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي
 وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبرTelegramNabd
تفقد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اليوم الخميس، عددا من الحقول النفطية لدى وصوله إلى ‏محافظة بوشهر الواقعة جنوب إيران، من بينها حقل "آرش- الدرة".‏
وقام وحيدي أيضا خلال زيارته للحقول النفطية، بتفقد حقل "فروزان" الواقع بين إيران والمملكة العربية السعودية.
كما قام وزير الداخلية الإيراني بجولة جوية فوق حقول نفطية أخرى، منها "سروش" و"أبو ذر" "وآرش" و"نوذر"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
ويعد حقل الغاز في مياه الخليج الذي تم اكتشافه عام 1967، موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ فترة طويلة، ويطلق على الحقل الواقع في الجانب الكويتي "الدرة"، بينما يسمى في الجانب الإيراني "آرش".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
إيران ترد على بيان "التعاون الخليجي" بشأن الجزر الثلاث وحقل الدرة
8 سبتمبر, 20:58 GMT
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتبر مجلس التعاون الخليجي أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة"، مؤكدا رفضه القاطع "لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت".
عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
السفير الروسي في الكويت يعلق على أزمة حقل "الدرة" المتنازع عليه مع إيران
6 سبتمبر, 10:44 GMT
وأعلنت كلا من السعودية والكويت، في 3 أغسطس/ آب الماضي، "التمسك بالحق في ملكية حقل "الدرة" بكامله" المتنازع بشأنه مع طهران، ودعا البلدان الخليجيان "إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم".
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن "للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات حقل "الدرة".
وأكد المصدر أن "المنطقة البحرية الواقع فيها حقل "الدرة" تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل "الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد قال في 30 يوليو/ تموز الماضي، إن "بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل "آرش"، الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت".
معلومات عن حقل الدرة النفطي - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
معلومات عن حقل "الدرة" النفطي
مشاهدة
4 يوليو, 13:47 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала