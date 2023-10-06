https://sputnikarabic.ae/20231006/انطلاق-أنظمة-الدفاع-الجوي-فوق-مدينة-سيفاستوبول-في-القرم-1081736224.html
انطلاق أنظمة الدفاع الجوي فوق مدينة سيفاستوبول في القرم
انطلاق أنظمة الدفاع الجوي فوق مدينة سيفاستوبول في القرم
أعلن ميخائيل رازفوجاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، مساء الجمعة، عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة، مؤكدا أن جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T21:50+0000
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سيمفيروبول- سبوتنيك. وفي تصريح عبر حسابه في تطبيق "تيليغرام"، قال رازفوجاييف: "تم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول، ووفقا للبيانات الأولية، تم صدها لهجوم جوي من البحر".وتشهد المناطق الحدودية الروسية قصفا متكررا من قبل القوات الأوكرانية، وتتعرض لضربات جوية وبحرية في مناطق في شبه جزيرة القرم، وفي سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم، يسود المستوى الأصفر من التهديد الإرهابي.وفي وقت سابق، أعلن رازفوجاييف، صباح أمس الجمعة، أنه تم صد هجمات نفذها زورقان بحريان مسيران على المدينة.وقال رازفوجاييف، في قناته على "تلغرام": "أصوات عالية في منطقة الرصيف الشمالي تصدرها طواقم أسطول البحر الأسود. وفقًا للمعلومات الأولية، إنهم يصدون هجوما من قبل زورقين بحريين مسيرين".يذكر أن حاكم سيفاستوبول كان قد أعلن، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن الدفاعات الجوية الروسية تعاملت مع هجوم صاروخي في المدينة، وأسقطت حطام صواريخ في منطقة سوخارنايا بالكا.وأوضح رازفوجاييف أنه "بحسب المعلومات الأولية، عمل الدفاع الجوي في سيفاستوبول على إسقاط حطام صاروخي على المرفأ في منطقة سوخارنايا بالكا"، مضيفًا أن جميع الخدمات الخاصة توجهت إلى الموقع، وطالب السكان والموجودين في المنطقة بالتزام الهدوء.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
انطلاق أنظمة الدفاع الجوي فوق مدينة سيفاستوبول في القرم
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أعلن ميخائيل رازفوجاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، مساء الجمعة، عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة، مؤكدا أن جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي.
سيمفيروبول- سبوتنيك. وفي تصريح عبر حسابه في تطبيق "تيليغرام"، قال رازفوجاييف: "تم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول، ووفقا للبيانات الأولية، تم صدها لهجوم جوي من البحر".
وتشهد المناطق الحدودية الروسية قصفا متكررا من قبل القوات الأوكرانية، وتتعرض لضربات جوية وبحرية في مناطق في شبه جزيرة القرم، وفي سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم، يسود المستوى الأصفر من التهديد الإرهابي.
وفي وقت سابق، أعلن رازفوجاييف، صباح أمس الجمعة، أنه تم صد هجمات نفذها زورقان بحريان
مسيران على المدينة.
وقال رازفوجاييف، في قناته على "تلغرام": "أصوات عالية في منطقة الرصيف الشمالي تصدرها طواقم أسطول البحر الأسود. وفقًا للمعلومات الأولية، إنهم يصدون هجوما من قبل زورقين بحريين مسيرين".
يذكر أن حاكم سيفاستوبول كان قد أعلن، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن الدفاعات الجوية الروسية
تعاملت مع هجوم صاروخي في المدينة، وأسقطت حطام صواريخ في منطقة سوخارنايا بالكا.
وأوضح رازفوجاييف أنه "بحسب المعلومات الأولية، عمل الدفاع الجوي في سيفاستوبول على إسقاط حطام صاروخي على المرفأ في منطقة سوخارنايا بالكا"، مضيفًا أن جميع الخدمات الخاصة توجهت إلى الموقع، وطالب السكان والموجودين في المنطقة بالتزام الهدوء.