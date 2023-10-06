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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231006/انطلاق-أنظمة-الدفاع-الجوي-فوق-مدينة-سيفاستوبول-في-القرم-1081736224.html
انطلاق أنظمة الدفاع الجوي فوق مدينة سيفاستوبول في القرم
انطلاق أنظمة الدفاع الجوي فوق مدينة سيفاستوبول في القرم
أعلن ميخائيل رازفوجاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، مساء الجمعة، عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة، مؤكدا أن جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T21:50+0000
2023-10-06T21:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سيمفيروبول- سبوتنيك. وفي تصريح عبر حسابه في تطبيق "تيليغرام"، قال رازفوجاييف: "تم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول، ووفقا للبيانات الأولية، تم صدها لهجوم جوي من البحر".وتشهد المناطق الحدودية الروسية قصفا متكررا من قبل القوات الأوكرانية، وتتعرض لضربات جوية وبحرية في مناطق في شبه جزيرة القرم، وفي سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم، يسود المستوى الأصفر من التهديد الإرهابي.وفي وقت سابق، أعلن رازفوجاييف، صباح أمس الجمعة، أنه تم صد هجمات نفذها زورقان بحريان مسيران على المدينة.وقال رازفوجاييف، في قناته على "تلغرام": "أصوات عالية في منطقة الرصيف الشمالي تصدرها طواقم أسطول البحر الأسود. وفقًا للمعلومات الأولية، إنهم يصدون هجوما من قبل زورقين بحريين مسيرين".يذكر أن حاكم سيفاستوبول كان قد أعلن، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن الدفاعات الجوية الروسية تعاملت مع هجوم صاروخي في المدينة، وأسقطت حطام صواريخ في منطقة سوخارنايا بالكا.وأوضح رازفوجاييف أنه "بحسب المعلومات الأولية، عمل الدفاع الجوي في سيفاستوبول على إسقاط حطام صاروخي على المرفأ في منطقة سوخارنايا بالكا"، مضيفًا أن جميع الخدمات الخاصة توجهت إلى الموقع، وطالب السكان والموجودين في المنطقة بالتزام الهدوء.
https://sputnikarabic.ae/20231006/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-طائرة-أوكرانية-دون-طيار-قبالة-شبه-جزيرة-القرم-1081736058.html
https://sputnikarabic.ae/20230922/هجوم-لقوات-كييف-على-مدينة-سيفاستوبول-1081291501.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

انطلاق أنظمة الدفاع الجوي فوق مدينة سيفاستوبول في القرم

21:50 GMT 06.10.2023
© Photo / Sevastopol State Universityعلماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد.
علماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© Photo / Sevastopol State University
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أعلن ميخائيل رازفوجاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، مساء الجمعة، عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة، مؤكدا أن جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي.
سيمفيروبول- سبوتنيك. وفي تصريح عبر حسابه في تطبيق "تيليغرام"، قال رازفوجاييف: "تم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول، ووفقا للبيانات الأولية، تم صدها لهجوم جوي من البحر".
وتشهد المناطق الحدودية الروسية قصفا متكررا من قبل القوات الأوكرانية، وتتعرض لضربات جوية وبحرية في مناطق في شبه جزيرة القرم، وفي سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم، يسود المستوى الأصفر من التهديد الإرهابي.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
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21:26 GMT
وفي وقت سابق، أعلن رازفوجاييف، صباح أمس الجمعة، أنه تم صد هجمات نفذها زورقان بحريان مسيران على المدينة.
وقال رازفوجاييف، في قناته على "تلغرام": "أصوات عالية في منطقة الرصيف الشمالي تصدرها طواقم أسطول البحر الأسود. وفقًا للمعلومات الأولية، إنهم يصدون هجوما من قبل زورقين بحريين مسيرين".
هجوم كييف على مقر أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
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هجوم لقوات كييف على مدينة سيفاستوبول الروسية
22 سبتمبر, 12:53 GMT
يذكر أن حاكم سيفاستوبول كان قد أعلن، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن الدفاعات الجوية الروسية تعاملت مع هجوم صاروخي في المدينة، وأسقطت حطام صواريخ في منطقة سوخارنايا بالكا.
وأوضح رازفوجاييف أنه "بحسب المعلومات الأولية، عمل الدفاع الجوي في سيفاستوبول على إسقاط حطام صاروخي على المرفأ في منطقة سوخارنايا بالكا"، مضيفًا أن جميع الخدمات الخاصة توجهت إلى الموقع، وطالب السكان والموجودين في المنطقة بالتزام الهدوء.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:32 GMT
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