https://sputnikarabic.ae/20231007/5-آلاف-صاروخ-وقذيفة-حماس-تعلن-إطلاق-عملية-طوفان-الأقصى-ضد-إسرائيل---عاجل-1081738478.html
بـ 5 آلاف صاروخ وقذيفة... "حماس" تعلن إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل - عاجل
بـ 5 آلاف صاروخ وقذيفة... "حماس" تعلن إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل - عاجل
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T05:33+0000
2023-10-07T05:33+0000
2023-10-07T05:59+0000
حركة حماس
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وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".وحض الشعب الفلسطيني على "إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة".وتابع: "إخوتنا في المقاومة الإسلامية في لبنان وسوريا والعراق وإيران، هذا اليوم هو الذي ستلتحم به الجبهات والرايات".كما حث قائد "كتائب القسام" "الجزائر والمغرب والأردن ومصر وبقية الدول العربية على التحرك وتلبية النداء"، مؤكداً أن "الأوان لأن تتحد المقاومة العربية قد آن".ويأتي ذلك بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" الفلسطينية شنت، في وقت مبكر صباح اليوم، عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231007/الجيش-الإسرائيلي-حماس-تشن-عملية-مزدوجة-تشمل-إطلاق-صواريخ-وتسلل-مخربين-إلى-داخل-إسرائيل-1081738206.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
بـ 5 آلاف صاروخ وقذيفة... "حماس" تعلن إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل - عاجل
05:33 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 05:59 GMT 07.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة
".
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
وحض الشعب الفلسطيني على "إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة".
وتابع: "إخوتنا في المقاومة الإسلامية في لبنان وسوريا والعراق وإيران، هذا اليوم هو الذي ستلتحم به الجبهات والرايات".
كما حث قائد "كتائب القسام" "الجزائر والمغرب والأردن ومصر وبقية الدول العربية على التحرك وتلبية النداء"، مؤكداً أن "الأوان لأن تتحد المقاومة العربية قد آن".
ويأتي ذلك بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" الفلسطينية شنت، في وقت مبكر صباح اليوم، عملية مزدوجة
شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.