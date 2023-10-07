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https://sputnikarabic.ae/20231007/5-آلاف-صاروخ-وقذيفة-حماس-تعلن-إطلاق-عملية-طوفان-الأقصى-ضد-إسرائيل---عاجل-1081738478.html
بـ 5 آلاف صاروخ وقذيفة... "حماس" تعلن إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل - عاجل
بـ 5 آلاف صاروخ وقذيفة... "حماس" تعلن إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل - عاجل
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T05:33+0000
2023-10-07T05:59+0000
حركة حماس
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وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".وحض الشعب الفلسطيني على "إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة".وتابع: "إخوتنا في المقاومة الإسلامية في لبنان وسوريا والعراق وإيران، هذا اليوم هو الذي ستلتحم به الجبهات والرايات".كما حث قائد "كتائب القسام" "الجزائر والمغرب والأردن ومصر وبقية الدول العربية على التحرك وتلبية النداء"، مؤكداً أن "الأوان لأن تتحد المقاومة العربية قد آن".ويأتي ذلك بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" الفلسطينية شنت، في وقت مبكر صباح اليوم، عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231007/الجيش-الإسرائيلي-حماس-تشن-عملية-مزدوجة-تشمل-إطلاق-صواريخ-وتسلل-مخربين-إلى-داخل-إسرائيل-1081738206.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

بـ 5 آلاف صاروخ وقذيفة... "حماس" تعلن إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل - عاجل

05:33 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 05:59 GMT 07.10.2023)
© AP Photo / Adel Hanaكتائب "عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
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يتبع
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
وحض الشعب الفلسطيني على "إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة".
إطلاق رشقات جديدة من صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، فلسطين 13 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
الجيش الإسرائيلي: "حماس" تشن عملية مزدوجة تشمل إطلاق صواريخ وتسلل مخربين إلى داخل إسرائيل
05:19 GMT
وتابع: "إخوتنا في المقاومة الإسلامية في لبنان وسوريا والعراق وإيران، هذا اليوم هو الذي ستلتحم به الجبهات والرايات".
كما حث قائد "كتائب القسام" "الجزائر والمغرب والأردن ومصر وبقية الدول العربية على التحرك وتلبية النداء"، مؤكداً أن "الأوان لأن تتحد المقاومة العربية قد آن".
ويأتي ذلك بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" الفلسطينية شنت، في وقت مبكر صباح اليوم، عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
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اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... أحداث لم تشهدها إسرائيل في تاريخها... صور وفيديو05:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:20 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
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