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بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... أحداث لم تشهدها إسرائيل في تاريخها... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231007/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... أحداث لم تشهدها إسرائيل في تاريخها... صور وفيديو
بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... أحداث لم تشهدها إسرائيل في تاريخها... صور وفيديو
استيقظت إسرائيل على حدث كبير لم تشهده سابقا، حيث بدأ الجناح العسكري لحركة "حماس" عملية واسعة، صباح اليوم السبت، داخل غلاف غزة. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T05:54+0000
2023-10-07T06:01+0000
العالم العربي
إسرائيل
اشتباكات غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي

بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... أحداث لم تشهدها إسرائيل في تاريخها... صور وفيديو

05:54 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 06:01 GMT 07.10.2023)
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يتبع
استيقظت إسرائيل على حدث كبير لم تشهده سابقا، حيث بدأ الجناح العسكري لحركة "حماس" عملية واسعة، صباح اليوم السبت، داخل غلاف غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
فيما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
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