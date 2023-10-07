عربي
https://sputnikarabic.ae/20231007/شاهد-عيان-لـسبوتنيك-استهداف-مكتب-قائد-حركة-حماس-يحيى-السنوار-غربي-مدينة-غزة---عاجل-1081775393.html
شاهد عيان لـ"سبوتنيك": استهداف مكتب قائد حركة "حماس" يحيى السنوار غربي مدينة غزة
شاهد عيان لـ"سبوتنيك": استهداف مكتب قائد حركة "حماس" يحيى السنوار غربي مدينة غزة
أفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأنه تم استهداف مكتب قائد حركة "حماس" يحيى السنوار غربي مدينة غزة. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T22:25+0000
2023-10-07T22:48+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078748956_0:11:2951:1671_1920x0_80_0_0_6e37e1ded04550aaf7ab9e139bec6059.jpg
رام الله - سبوتنيك. في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف مسجدين في قطاع غزة يشتبه في استخدامهما من قبل حركة "حماس" كغرف عمليات.وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه: "شنت طائرات مقاتلة في وقت سابق من هذا اليوم غارة على بنيتين تحتيتين عملياتيتين تم وضعهما في مسجدين واستخدمتهما منظمة حماس الإرهابية لتوجيه الإرهاب ضد دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن المسجدين تم استخدامهما كغرف عمليات من قبل حركة "حماس".وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حركة "حماس" الفلسطينية، صباح أمس السبت، إلى 300 قتيل.يأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له أن حركة حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل قائد لواء "نحال" في مواجهة مع أحد المقاتلين الفلسطينيين بالقرب من معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) جنوب إسرائيل.وأوضح بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي قائلا "سمح بالنشر أن قائد لواء ناحال، المقدم يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم في مواجهة مع أحد الإرهابيين بالقرب من كيرم شالوم".وأوضح أن شتاينبرغ، البالغ من العمر 42 عاما من سكان مستوطنة شوماريا، كان في طريقه لتبادل إطلاق النار الذي دار بين قوة إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20231007/الولايات-المتحدة-تناقش-مع-إسرائيل-إجراءات-المساعدة-بسبب-الصراع-مع-فلسطين-1081775487.html
https://sputnikarabic.ae/20231007/وزير-الخارجية-الأردني-يدعو-لتحرك-دولي-فوري-لوقف-التصعيد-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-1081773840.html
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078748956_328:0:2951:1967_1920x0_80_0_0_661b41928e380e7021ee046815e27c84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

شاهد عيان لـ"سبوتنيك": استهداف مكتب قائد حركة "حماس" يحيى السنوار غربي مدينة غزة

22:25 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 22:48 GMT 07.10.2023)
© AFP 2023 / Mohammed Abedغارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين
غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأنه تم استهداف مكتب قائد حركة "حماس" يحيى السنوار غربي مدينة غزة.
رام الله - سبوتنيك. في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف مسجدين في قطاع غزة يشتبه في استخدامهما من قبل حركة "حماس" كغرف عمليات.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه: "شنت طائرات مقاتلة في وقت سابق من هذا اليوم غارة على بنيتين تحتيتين عملياتيتين تم وضعهما في مسجدين واستخدمتهما منظمة حماس الإرهابية لتوجيه الإرهاب ضد دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن المسجدين تم استخدامهما كغرف عمليات من قبل حركة "حماس".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل إجراءات المساعدة بسبب الصراع مع فلسطين
22:41 GMT
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حركة "حماس" الفلسطينية، صباح أمس السبت، إلى 300 قتيل.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له أن حركة حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا.
التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي - غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
وزير الخارجية الأردني يدعو لتحرك دولي فوري لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
21:00 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل قائد لواء "نحال" في مواجهة مع أحد المقاتلين الفلسطينيين بالقرب من معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) جنوب إسرائيل.
وأوضح بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي قائلا "سمح بالنشر أن قائد لواء ناحال، المقدم يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم في مواجهة مع أحد الإرهابيين بالقرب من كيرم شالوم".
وأوضح أن شتاينبرغ، البالغ من العمر 42 عاما من سكان مستوطنة شوماريا، كان في طريقه لتبادل إطلاق النار الذي دار بين قوة إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو19:52 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала