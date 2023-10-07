https://sputnikarabic.ae/20231007/شاهد-عيان-لـسبوتنيك-استهداف-مكتب-قائد-حركة-حماس-يحيى-السنوار-غربي-مدينة-غزة---عاجل-1081775393.html
شاهد عيان لـ"سبوتنيك": استهداف مكتب قائد حركة "حماس" يحيى السنوار غربي مدينة غزة
شاهد عيان لـ"سبوتنيك": استهداف مكتب قائد حركة "حماس" يحيى السنوار غربي مدينة غزة
أفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأنه تم استهداف مكتب قائد حركة "حماس" يحيى السنوار غربي مدينة غزة. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T22:25+0000
2023-10-07T22:25+0000
2023-10-07T22:48+0000
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رام الله - سبوتنيك. في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف مسجدين في قطاع غزة يشتبه في استخدامهما من قبل حركة "حماس" كغرف عمليات.وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه: "شنت طائرات مقاتلة في وقت سابق من هذا اليوم غارة على بنيتين تحتيتين عملياتيتين تم وضعهما في مسجدين واستخدمتهما منظمة حماس الإرهابية لتوجيه الإرهاب ضد دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن المسجدين تم استخدامهما كغرف عمليات من قبل حركة "حماس".وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حركة "حماس" الفلسطينية، صباح أمس السبت، إلى 300 قتيل.يأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له أن حركة حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل قائد لواء "نحال" في مواجهة مع أحد المقاتلين الفلسطينيين بالقرب من معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) جنوب إسرائيل.وأوضح بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي قائلا "سمح بالنشر أن قائد لواء ناحال، المقدم يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم في مواجهة مع أحد الإرهابيين بالقرب من كيرم شالوم".وأوضح أن شتاينبرغ، البالغ من العمر 42 عاما من سكان مستوطنة شوماريا، كان في طريقه لتبادل إطلاق النار الذي دار بين قوة إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين.
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https://sputnikarabic.ae/20231007/وزير-الخارجية-الأردني-يدعو-لتحرك-دولي-فوري-لوقف-التصعيد-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-1081773840.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
شاهد عيان لـ"سبوتنيك": استهداف مكتب قائد حركة "حماس" يحيى السنوار غربي مدينة غزة
22:25 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 22:48 GMT 07.10.2023) تابعنا عبر
أفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأنه تم استهداف مكتب قائد حركة "حماس" يحيى السنوار غربي مدينة غزة.
رام الله - سبوتنيك. في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف مسجدين في قطاع غزة يشتبه في استخدامهما من قبل حركة "حماس" كغرف عمليات.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه: "شنت طائرات مقاتلة في وقت سابق من هذا اليوم غارة على بنيتين تحتيتين عملياتيتين تم وضعهما في مسجدين واستخدمتهما منظمة حماس الإرهابية لتوجيه الإرهاب ضد دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن المسجدين تم استخدامهما كغرف عمليات من قبل حركة "حماس".
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية
، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حركة "حماس" الفلسطينية، صباح أمس السبت، إلى 300 قتيل.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له أن حركة حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل قائد لواء "نحال" في مواجهة مع أحد المقاتلين الفلسطينيين بالقرب من معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) جنوب إسرائيل.
وأوضح بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي قائلا "سمح بالنشر أن قائد لواء ناحال، المقدم يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم في مواجهة مع أحد الإرهابيين
بالقرب من كيرم شالوم".
وأوضح أن شتاينبرغ، البالغ من العمر 42 عاما من سكان مستوطنة شوماريا، كان في طريقه لتبادل إطلاق النار الذي دار بين قوة إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين.