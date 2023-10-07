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https://sputnikarabic.ae/20231007/الولايات-المتحدة-تناقش-مع-إسرائيل-إجراءات-المساعدة-بسبب-الصراع-مع-فلسطين-1081775487.html
الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل إجراءات المساعدة بسبب الصراع مع فلسطين
الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل إجراءات المساعدة بسبب الصراع مع فلسطين
أفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تعقد محادثات مع إسرائيل بشأن تقديم المساعدة في ضوء تصاعد الصراع مع فلسطين، ومن المتوقع أن... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T22:41+0000
2023-10-07T22:50+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وصرح المسؤول للصحفيين قائلا: "نحن نناقش مع إسرائيل احتياجاتهم المحددة للتصدي لهذه الهجمات المروعة".وأضاف المسؤول بأن الولايات المتحدة ترى إنه من المبكر الحديث عن تورط إيران في الهجوم على إسرائيل، مشيرا إلى أنه "ليس هناك ما يشير إلى تورط إيران".وكان الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلن أمس السبت عن بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، عن مقتل قائد لواء "نحال" في مواجهة مع أحد المقاتلين الفلسطينيين بالقرب من معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) جنوب إسرائيل.وأصدر الجيش بيانا نشره عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيه: "سمح بالنشر أن قائد لواء ناحال، المقدم يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم في مواجهة مع أحد الإرهابيين بالقرب من كيرم شالوم".وأضاف البيان أن شتاينبرغ، البالغ من العمر 42 عاما من سكان مستوطنة شوماريا، كان في طريقه لتبادل إطلاق النار الذي دار بين قوة إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين.من جانبها، دعت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، المواطنين في الضفة الغربية، للذهاب إلى نقاط التماس والدخول إلى المستوطنات وخوض مواجهات مع المستوطنين.جاء ذلك في بيان لـ"عرين الأسود"، على وقع عملية تسلل واسعة نفذتها حركة "حماس" في العمق الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل 300 إسرائيلي وإصابة ما يزيد عن 1590 واختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين واقتيادهم لقطاع غزة.يشار إلى أن "عرين الأسود" هي مجموعة فلسطينية مسلحة، ظهرت عام 2022 في نابلس شمالي الضفة الغربية، وأعلنت عن تنفيذ عشرات العمليات ضد أهداف إسرائيلية، فيما اغتالت إسرائيل عددا من قادتها.
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https://sputnikarabic.ae/20231007/وزير-الخارجية-الأمريكي-نؤكد-وقوفنا-مع-إسرائيل-ضد-الهجمات-الإرهابية-1081772303.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل إجراءات المساعدة بسبب الصراع مع فلسطين

22:41 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 22:50 GMT 07.10.2023)
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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أفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تعقد محادثات مع إسرائيل بشأن تقديم المساعدة في ضوء تصاعد الصراع مع فلسطين، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل هذه المساعدة غدا.
واشنطن- سبوتنيك. وصرح المسؤول للصحفيين قائلا: "نحن نناقش مع إسرائيل احتياجاتهم المحددة للتصدي لهذه الهجمات المروعة".
وأضاف المسؤول بأن الولايات المتحدة ترى إنه من المبكر الحديث عن تورط إيران في الهجوم على إسرائيل، مشيرا إلى أنه "ليس هناك ما يشير إلى تورط إيران".
وكان الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلن أمس السبت عن بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.
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وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، عن مقتل قائد لواء "نحال" في مواجهة مع أحد المقاتلين الفلسطينيين بالقرب من معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) جنوب إسرائيل.
وأصدر الجيش بيانا نشره عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيه: "سمح بالنشر أن قائد لواء ناحال، المقدم يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم في مواجهة مع أحد الإرهابيين بالقرب من كيرم شالوم".
وأضاف البيان أن شتاينبرغ، البالغ من العمر 42 عاما من سكان مستوطنة شوماريا، كان في طريقه لتبادل إطلاق النار الذي دار بين قوة إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين.
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20:08 GMT
من جانبها، دعت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، المواطنين في الضفة الغربية، للذهاب إلى نقاط التماس والدخول إلى المستوطنات وخوض مواجهات مع المستوطنين.
جاء ذلك في بيان لـ"عرين الأسود"، على وقع عملية تسلل واسعة نفذتها حركة "حماس" في العمق الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل 300 إسرائيلي وإصابة ما يزيد عن 1590 واختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين واقتيادهم لقطاع غزة.
يشار إلى أن "عرين الأسود" هي مجموعة فلسطينية مسلحة، ظهرت عام 2022 في نابلس شمالي الضفة الغربية، وأعلنت عن تنفيذ عشرات العمليات ضد أهداف إسرائيلية، فيما اغتالت إسرائيل عددا من قادتها.
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