https://sputnikarabic.ae/20231007/الولايات-المتحدة-تناقش-مع-إسرائيل-إجراءات-المساعدة-بسبب-الصراع-مع-فلسطين-1081775487.html
الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل إجراءات المساعدة بسبب الصراع مع فلسطين
الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل إجراءات المساعدة بسبب الصراع مع فلسطين
أفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تعقد محادثات مع إسرائيل بشأن تقديم المساعدة في ضوء تصاعد الصراع مع فلسطين، ومن المتوقع أن... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T22:41+0000
2023-10-07T22:41+0000
2023-10-07T22:50+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وصرح المسؤول للصحفيين قائلا: "نحن نناقش مع إسرائيل احتياجاتهم المحددة للتصدي لهذه الهجمات المروعة".وأضاف المسؤول بأن الولايات المتحدة ترى إنه من المبكر الحديث عن تورط إيران في الهجوم على إسرائيل، مشيرا إلى أنه "ليس هناك ما يشير إلى تورط إيران".وكان الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلن أمس السبت عن بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، عن مقتل قائد لواء "نحال" في مواجهة مع أحد المقاتلين الفلسطينيين بالقرب من معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) جنوب إسرائيل.وأصدر الجيش بيانا نشره عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيه: "سمح بالنشر أن قائد لواء ناحال، المقدم يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم في مواجهة مع أحد الإرهابيين بالقرب من كيرم شالوم".وأضاف البيان أن شتاينبرغ، البالغ من العمر 42 عاما من سكان مستوطنة شوماريا، كان في طريقه لتبادل إطلاق النار الذي دار بين قوة إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين.من جانبها، دعت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، المواطنين في الضفة الغربية، للذهاب إلى نقاط التماس والدخول إلى المستوطنات وخوض مواجهات مع المستوطنين.جاء ذلك في بيان لـ"عرين الأسود"، على وقع عملية تسلل واسعة نفذتها حركة "حماس" في العمق الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل 300 إسرائيلي وإصابة ما يزيد عن 1590 واختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين واقتيادهم لقطاع غزة.يشار إلى أن "عرين الأسود" هي مجموعة فلسطينية مسلحة، ظهرت عام 2022 في نابلس شمالي الضفة الغربية، وأعلنت عن تنفيذ عشرات العمليات ضد أهداف إسرائيلية، فيما اغتالت إسرائيل عددا من قادتها.
https://sputnikarabic.ae/20231007/بعد-15-ساعة-من-القتال-الجيش-الإسرائيلي-يسيطر-على-معظم-المستوطنات-المحيطة-بغزة-1081772961.html
https://sputnikarabic.ae/20231007/وزير-الخارجية-الأمريكي-نؤكد-وقوفنا-مع-إسرائيل-ضد-الهجمات-الإرهابية-1081772303.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab285cd1d0b190e5098584a6222fd89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل إجراءات المساعدة بسبب الصراع مع فلسطين
22:41 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 22:50 GMT 07.10.2023) تابعنا عبر
أفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تعقد محادثات مع إسرائيل بشأن تقديم المساعدة في ضوء تصاعد الصراع مع فلسطين، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل هذه المساعدة غدا.
واشنطن- سبوتنيك. وصرح المسؤول للصحفيين قائلا: "نحن نناقش مع إسرائيل احتياجاتهم المحددة للتصدي لهذه الهجمات المروعة".
وأضاف المسؤول بأن الولايات المتحدة ترى إنه من المبكر الحديث عن تورط إيران في الهجوم على إسرائيل، مشيرا إلى أنه "ليس هناك ما يشير إلى تورط إيران".
وكان الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلن أمس السبت عن بدء عملية "طوفان الأقصى"
ضد إسرائيل، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، عن مقتل قائد لواء "نحال" في مواجهة مع أحد المقاتلين الفلسطينيين بالقرب من معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) جنوب إسرائيل.
وأصدر الجيش بيانا نشره عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيه: "سمح بالنشر أن قائد لواء ناحال
، المقدم يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم في مواجهة مع أحد الإرهابيين بالقرب من كيرم شالوم".
وأضاف البيان أن شتاينبرغ، البالغ من العمر 42 عاما من سكان مستوطنة شوماريا، كان في طريقه لتبادل إطلاق النار الذي دار بين قوة إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين.
من جانبها، دعت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، المواطنين في الضفة الغربية، للذهاب إلى نقاط التماس والدخول إلى المستوطنات وخوض مواجهات مع المستوطنين.
جاء ذلك في بيان لـ"عرين الأسود"، على وقع عملية تسلل واسعة نفذتها حركة "حماس" في العمق الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل 300 إسرائيلي وإصابة ما يزيد عن 1590
واختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين واقتيادهم لقطاع غزة.
يشار إلى أن "عرين الأسود
" هي مجموعة فلسطينية مسلحة، ظهرت عام 2022 في نابلس شمالي الضفة الغربية، وأعلنت عن تنفيذ عشرات العمليات ضد أهداف إسرائيلية، فيما اغتالت إسرائيل عددا من قادتها.