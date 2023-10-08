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https://sputnikarabic.ae/20231008/رئيس-وزراء-فلسطين-شعبنا-واحد-في-غزة-والضفة-والشتات-1081800372.html
رئيس وزراء فلسطين: شعبنا واحد في غزة والضفة والشتات
رئيس وزراء فلسطين: شعبنا واحد في غزة والضفة والشتات
حذر محمد اشتية، رئيس وزراء فلسطين مما وصفه بـ "الاصطفاف الدولي خلف إسرائيل"، مشيرا إلى أن ذلك يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T15:52+0000
2023-10-08T15:52+0000
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جاء ذلك خلال محادثات هاتفية مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأحد، حول التصعيد، الذي يشهده قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ولفتت الوكالة إلى تأكيد اشتية، على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.وقال رئيس وزراء فلسطين إن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عما يجري في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ما تقوم به خلق مناخ من العنف والكراهية والتحريض وانتهاك القانون الدولي. ولفت محمد اشتيه إلى أنه سبق التحذير من تداعيات حصار غزة وعمليات الاقتحام التي تتعرض لها المدن والبلدات الفلسطينية والمخيمات، مضيفا: "كما حذرنا من انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية".وقال اشتيه: "يجب على العالم أن يوقف العدوان الذي تتعرض له غزة وأن يعمل على خلق أفق سياسي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني".واستهدفت حركة "حماس"، أمس السبت، بآلاف الصواريخ، ما قالت إنه "مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية"، ضمن عملية "طوفان الأقصى"، مشيرة إلى أن الهدف منها هو وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه شن 500 غارة جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل 400 مسلح فلسطيني، على الأقل.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفعت إلى 370 قتيلا، و2200 مصاب، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حصيلة الهجمات التي نفذتها حماس ارتفعت إلى 659 قتيلا و2156 جريحا.
https://sputnikarabic.ae/20231008/برلمان-إسرائيلي-الوضع-على-فوهة-بركان-في-مستوطنات-غلاف-غزة-1081798784.html
https://sputnikarabic.ae/20231008/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

رئيس وزراء فلسطين: شعبنا واحد في غزة والضفة والشتات

15:52 GMT 08.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatنتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة
نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حذر محمد اشتية، رئيس وزراء فلسطين مما وصفه بـ "الاصطفاف الدولي خلف إسرائيل"، مشيرا إلى أن ذلك يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال محادثات هاتفية مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأحد، حول التصعيد، الذي يشهده قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
فرق إنقاذ إسرائيلية تصل لإجلاء جريح بالقرب من مدينة سديروت الجنوبية بعد إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
برلماني إسرائيلي: الوضع على فوهة بركان في مستوطنات غلاف غزة
14:58 GMT
ولفتت الوكالة إلى تأكيد اشتية، على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.
وقال رئيس وزراء فلسطين إن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عما يجري في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ما تقوم به خلق مناخ من العنف والكراهية والتحريض وانتهاك القانون الدولي.
ولفت محمد اشتيه إلى أنه سبق التحذير من تداعيات حصار غزة وعمليات الاقتحام التي تتعرض لها المدن والبلدات الفلسطينية والمخيمات، مضيفا: "كما حذرنا من انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية".
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
اليوم الثاني لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو
15:11 GMT
وقال اشتيه: "يجب على العالم أن يوقف العدوان الذي تتعرض له غزة وأن يعمل على خلق أفق سياسي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني".
واستهدفت حركة "حماس"، أمس السبت، بآلاف الصواريخ، ما قالت إنه "مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية"، ضمن عملية "طوفان الأقصى"، مشيرة إلى أن الهدف منها هو وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه شن 500 غارة جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل 400 مسلح فلسطيني، على الأقل.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفعت إلى 370 قتيلا، و2200 مصاب، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حصيلة الهجمات التي نفذتها حماس ارتفعت إلى 659 قتيلا و2156 جريحا.
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اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربياليوم الثاني لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو15:11 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:00 GMT
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