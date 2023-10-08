https://sputnikarabic.ae/20231008/الرئيس-الإيراني-يجري-محادثات-مع-زعيم-حركة-الجهاد-الإسلامي-1081806387.html

الرئيس الإيراني يجري محادثات مع زعيم حركة "الجهاد الإسلامي"

الرئيس الإيراني يجري محادثات مع زعيم حركة "الجهاد الإسلامي"

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأحد، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أجرى اتصالا هاتفيا مع زعيم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة. 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T23:06+0000

2023-10-08T23:06+0000

2023-10-08T23:06+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

إبراهيم رئيسي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076590406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_999791e845f6d7f1441aec92065ac5b9.jpg

سبوتنيك. وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن الطرفين ناقشا التصعيد الأخير للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الوضع الداخلي في فلسطين نفسها.وتعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة صباح السبت الماضي، وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ، مضيفا أن العشرات من قوات حماس تسللت إلى المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل.ومنذ ذلك الحين، أرسل الجيش الإسرائيلي قوات إلى المناطق الجنوبية لاستعادتها من القوات الفلسطينية وبدأ في شن ضربات على مواقع حماس في غزة.من جانبها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عدد القتلى جراء الغارات الجوية التي شنتها حماس في إسرائيل ارتفع إلى أكثر من 700 شخص، وأن أكثر من 2200 شخص أصيبوا نتيجة لتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.في الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفعت إلى 413 شخصا، فيما أصيب 2300 آخرون.وأعلن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء أمس الأحد، إن "إسرائيل الآن في حالة حرب"، مشددا على ضرورة تحقيق الانتصار.ودعا هرتسوغ، في كلمة نقلتها "هيئة البث الإسرائيلية"، إلى تشكيل حكومة طوارئ، مؤكدا أن بلاده "تواجه حربا ممتدة لن تنتهي بين عشية وضحاها وأن العدو يقوم بحرب نفسية لبث الرعب في الإسرائيليين".

https://sputnikarabic.ae/20231008/مقتل-3-أمريكيين-على-الأقل-إثر-هجمات-الفصائل-الفلسطينية-على-المستوطنات-الإسرائيلية-1081806203.html

https://sputnikarabic.ae/20231008/كتائب-القسام-تقصف-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-ومدينة-عسقلان-بـ100-صاروخ-1081806018.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار