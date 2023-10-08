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https://sputnikarabic.ae/20231008/مقتل-3-أمريكيين-على-الأقل-إثر-هجمات-الفصائل-الفلسطينية-على-المستوطنات-الإسرائيلية-1081806203.html
مقتل 3 أمريكيين على الأقل إثر هجمات الفصائل الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية
مقتل 3 أمريكيين على الأقل إثر هجمات الفصائل الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم قتل ثلاثة أمريكيين على الأقل في هجمات نفذتها فصائل فلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T22:41+0000
2023-10-08T22:41+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية وثيقة داخلية للحكومة الأمريكية تفيد بمقتل ثلاثة مواطنين أمريكيين على حدود غزة، بالإضافة إلى عدد آخر من الأمريكيين لم يتم تحديد مكانهم.وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الوزارة تحقق في المعلومات التي تشير إلى وجود عدد كبير من القتلى والمفقودين الأمريكيين في إسرائيل.وفي وقت سابق اليوم، أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، لمناقشة التطورات في العملية العسكرية الإسرائيلية لاستعادة الأمن بعد هجوم حركة "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.وصرح المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، في بيان، أن وزير الدفاع أوستن أعرب عن دعمه لشعب إسرائيل وتلقى تحديثات حول العملية الإسرائيلية لاستعادة الأمن بعد الهجوم الإرهابي من قبل حركة "حماس".وفقًا للبيان، أكد أوستن من جديد دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأبلغ نظيره الإسرائيلي بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، بما في ذلك نقل حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" والطراد الصاروخي "يو إس إس نورماندي" وعدد من المدمرات الأمريكية إلى منطقة شرق المتوسط بالقرب من إسرائيل.وأكد أوستن في البيان أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وتعزيز جهود الردع الإقليمية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة سترسل معدات وموارد إضافية، بما في ذلك الذخيرة، إلى إسرائيل خلال الأيام القادمة.وما زالت المعارك مستمرة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، التي أطلقت عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت واقتحمت المستوطنات الإسرائيلية المجاورة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية" وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي حماس داخل المستوطنات.وصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قائلا: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار

مقتل 3 أمريكيين على الأقل إثر هجمات الفصائل الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية

22:41 GMT 08.10.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyeh شبان فلسطينيون يختبئون وراء درع خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، بعد مظاهرة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي في قرية كفر قدوم بالقرب من مستوطنة كدوميم اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، 21 يناير 2022.
شبان فلسطينيون يختبئون وراء درع خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، بعد مظاهرة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي في قرية كفر قدوم بالقرب من مستوطنة كدوميم اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، 21 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyeh
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم قتل ثلاثة أمريكيين على الأقل في هجمات نفذتها فصائل فلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية.
واشنطن- سبوتنيك. وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية وثيقة داخلية للحكومة الأمريكية تفيد بمقتل ثلاثة مواطنين أمريكيين على حدود غزة، بالإضافة إلى عدد آخر من الأمريكيين لم يتم تحديد مكانهم.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الوزارة تحقق في المعلومات التي تشير إلى وجود عدد كبير من القتلى والمفقودين الأمريكيين في إسرائيل.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، صور من أرشيف2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
كتائب القسام تقصف مطار بن غوريون الإسرائيلي ومدينة عسقلان بـ100 صاروخ
22:02 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، لمناقشة التطورات في العملية العسكرية الإسرائيلية لاستعادة الأمن بعد هجوم حركة "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.
وصرح المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، في بيان، أن وزير الدفاع أوستن أعرب عن دعمه لشعب إسرائيل وتلقى تحديثات حول العملية الإسرائيلية لاستعادة الأمن بعد الهجوم الإرهابي من قبل حركة "حماس".
وفقًا للبيان، أكد أوستن من جديد دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأبلغ نظيره الإسرائيلي بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، بما في ذلك نقل حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" والطراد الصاروخي "يو إس إس نورماندي" وعدد من المدمرات الأمريكية إلى منطقة شرق المتوسط بالقرب من إسرائيل.
أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس وصور الجنود الأسرى في الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
"كتائب القسام" تعلن أسر عدد كبير من الجنود الإسرائيليين واقتيادهم إلى قطاع غزة
20:48 GMT
وأكد أوستن في البيان أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وتعزيز جهود الردع الإقليمية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة سترسل معدات وموارد إضافية، بما في ذلك الذخيرة، إلى إسرائيل خلال الأيام القادمة.
وما زالت المعارك مستمرة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، التي أطلقت عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت واقتحمت المستوطنات الإسرائيلية المجاورة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية" وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي حماس داخل المستوطنات.
وصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قائلا: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".
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