https://sputnikarabic.ae/20231008/كتائب-القسام-تقصف-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-ومدينة-عسقلان-بـ100-صاروخ-1081806018.html

كتائب القسام تقصف مطار بن غوريون الإسرائيلي ومدينة عسقلان بـ100 صاروخ

كتائب القسام تقصف مطار بن غوريون الإسرائيلي ومدينة عسقلان بـ100 صاروخ

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، إنها شنت هجمات صاروخية على مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب ومدينة عسقلان الواقعة في جنوب إسرائيل. 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T22:02+0000

2023-10-08T22:02+0000

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سبوتنيك. وأوضحت كتائب القسام في بيان لها إن "كتائب القسام أطلقت وابلا من الصواريخ على مطار بن غوريون الصهيوني ردا على الجرائم المستمرة وقصف منازل المدنيين".وأضافت كتائب القسام أنها أطلقت أيضا 100 صاروخ باتجاه عسقلان، فيما أفادت تقارير بأن صاروخا أطلق من قطاع غزة أصاب مبنى سكنيا في عسقلان، في الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار انطلقت في وسط إسرائيل.وفي وقت سابق، أكدت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مساء الأحد، "مواصلة معركة طوفان الأقصى بكل عنفوان وتقدير في كل محاور القتال".وصرح المتحدث العسكري باسم الكتائب، أبو عبيدة، في كلمة له، إن "الحركة نجحت في أسر عدد كبير من القوات الإسرائيلية واقتيادهم إلى قطاع غزة"، مشيرا أن "المجاهدين تمكنوا من الوصول إلى منطقة مفكاعيم وخاضوا اشتباكات ضارية أدت إلى قتل وإصابة عدد كبير من قوات العدو".وشدد أبو عبيدة أنه "لا تزال قواتنا موجودة وتدير القتال في منطقة مفلاسيم، كما تمكن مقاتلونا من الانسحاب من قاعدة أورين بعد الانتهاء من مهمتهم والإجهاز على عدد كبير من قوات العدو".يذكر أن إسرائيل استيقظت، صباح السبت الماضي، على مفاجأة كبيرة، حيث بدأ الجناح العسكري لحركة "حماس" عملية واسعة أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى" داخل غلاف غزة، لا تزال مستمرة إلى اليوم الإثنين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن حركة "حماس" شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، كما تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، فيما دخل "حزب الله"، على خط الأزمة بتوجيه 3 ضربات على أهداف إسرائيلية في مزارع شبعا.

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