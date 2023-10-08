https://sputnikarabic.ae/20231008/برلماني-إسرائيلي-المقاتلون-الفلسطينيون-شرسون-ويعلمون-ما-يقومون-به-1081795751.html

برلماني إسرائيلي: المقاتلون الفلسطينيون شرسون ويعلمون ما يقومون به

برلماني إسرائيلي: المقاتلون الفلسطينيون شرسون ويعلمون ما يقومون به

وصف برلماني إسرائيلي، اليوم الأحد، المقاومين الفلسطينيين بـ"الشراسة" والعلم بما يقومون به خلال عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس، فجر السبت. 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T13:28+0000

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ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن عضو الكنيست، ألموغ كوهين، أن المقاومين الفلسطينيين شرسون جدا، ويعلمون ما يقومون به منذ اندلاع القتال بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وأوضح عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) أنه عثر على خرائط لقاعدة أوفاكيم العسكرية في جنوبي إسرائيل، وخرائط لكل متر وصل إليه المقاتلون الفلسطينيون، مضيفا أنهم يحملون خريطة لكل مستوطنة وكل منطقة في الجنوب الإسرائيلي.وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن عضو الكنيست، ألموغ كوهين قد انضم للجيش الإسرائيلي في قوات الاحتياط، وخاض مواجهة صعبة أمام المقاومة الفلسطينية، قائلا:وأكد البرلمان الإسرائيلي أنه وجد في سترة أحد المقاومين الفلسطينيين خريطة لصورة جوية لقاعدة أوفاكيم مكتوبة باللغة العربية، بالتفصيل، موضحا أنهم لم يأتوا للعب مع الجيش الإسرائيلي، ولكن جاؤوا وهم يعلمون ماذا يريدون وماذا سيفعلون.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.بالتوازي مع إعلان محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 قتلوا وأصيب 1697 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231008/الكابينيت-الإسرائيلي-يوافق-على-إعلان-حالة-الحرب--1081790051.html

https://sputnikarabic.ae/20231008/إعلام-مقتل-قائد-وحدة-النخبة-الشبح-الإسرائيلية-1081789466.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس