https://sputnikarabic.ae/20231009/بعض-سكان-واشنطن-ينظمون-مظاهرة-أمام-البيت-الأبيض-تضامنا-مع-فلسطين-1081806710.html
بعض سكان واشنطن ينظمون مظاهرة أمام البيت الأبيض تضامنا مع فلسطين
بعض سكان واشنطن ينظمون مظاهرة أمام البيت الأبيض تضامنا مع فلسطين
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، بأن نحو 100 شخص نظموا مظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن لدعم فلسطين على خلفية تصاعد الصراع مع إسرائيل. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T00:26+0000
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سبوتنيك. وذكر المراسل أن المظاهرة انطلقت أمام مقر إقامة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ساحة لافاييت وسط واشنطن، مضيفا أن نحو 100 شخص شاركوا في المسيرة.ولوح المتظاهرون بأعلام فلسطين ورفعوا لافتات تنادي بـ"تحرير فلسطين" و"إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين" و"وقف كل المساعدات الأمريكية لإسرائيل" و"وقف الاحتلال فورا".وفي وقت لاحق، سار المتظاهرون من البيت الأبيض إلى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية، حيث انتهت المسيرة، فيما اضطرت الشرطة إلى إغلاق بعض الشوارع لكن لم تحدث أي اعتقالات.وتعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي مباغت وغير مسبوق من قطاع غزة صباح السبت الماضي، وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ، مضيفا أن العشرات من قوات حماس تسللت إلى المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل.ومنذ ذلك الحين، أرسل الجيش الإسرائيلي قوات إلى المناطق الجنوبية لاستعادتها من القوات الفلسطينية وبدأ في شن ضربات على مواقع حماس في غزة، كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ أن شنت حركة حماس هجومها واسع النطاق على إسرائيل، الذي بدأ صباح السبت الماضي.وأضاف الجيش عبر حسابه على موقع "إكس" أن 2150 إسرائيليا أصيبوا في الهجوم الفلسطيني الواسع، والذي لا زال مستمرا حتى الآن، فيما تواجهه القوات الإسرائيلية بقصف مكثف لقطاع غزة.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة
بعض سكان واشنطن ينظمون مظاهرة أمام البيت الأبيض تضامنا مع فلسطين
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، بأن نحو 100 شخص نظموا مظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن لدعم فلسطين على خلفية تصاعد الصراع مع إسرائيل.
سبوتنيك. وذكر المراسل أن المظاهرة انطلقت أمام مقر إقامة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ساحة لافاييت وسط واشنطن، مضيفا أن نحو 100 شخص شاركوا في المسيرة.
ولوح المتظاهرون بأعلام فلسطين ورفعوا لافتات تنادي بـ"تحرير فلسطين" و"إطلاق سراح جميع السجناء
السياسيين الفلسطينيين" و"وقف كل المساعدات الأمريكية لإسرائيل" و"وقف الاحتلال فورا".
وفي وقت لاحق، سار المتظاهرون من البيت الأبيض إلى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية، حيث انتهت المسيرة، فيما اضطرت الشرطة إلى إغلاق بعض الشوارع لكن لم تحدث أي اعتقالات.
وتعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي مباغت
وغير مسبوق من قطاع غزة صباح السبت الماضي، وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ، مضيفا أن العشرات من قوات حماس تسللت إلى المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، أرسل الجيش الإسرائيلي قوات إلى المناطق الجنوبية لاستعادتها من القوات الفلسطينية وبدأ في شن ضربات على مواقع حماس في غزة، كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 700 إسرائيلي
منذ أن شنت حركة حماس هجومها واسع النطاق على إسرائيل، الذي بدأ صباح السبت الماضي.
وأضاف الجيش عبر حسابه على موقع "إكس" أن 2150 إسرائيليا أصيبوا في الهجوم الفلسطيني الواسع، والذي لا زال مستمرا حتى الآن، فيما تواجهه القوات الإسرائيلية بقصف مكثف لقطاع غزة.