https://sputnikarabic.ae/20231009/بعض-سكان-واشنطن-ينظمون-مظاهرة-أمام-البيت-الأبيض-تضامنا-مع-فلسطين-1081806710.html

بعض سكان واشنطن ينظمون مظاهرة أمام البيت الأبيض تضامنا مع فلسطين

بعض سكان واشنطن ينظمون مظاهرة أمام البيت الأبيض تضامنا مع فلسطين

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، بأن نحو 100 شخص نظموا مظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن لدعم فلسطين على خلفية تصاعد الصراع مع إسرائيل. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T00:26+0000

2023-10-09T00:26+0000

2023-10-09T00:26+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0c/1073402228_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_d527e69f366709a5e060fa8baaaec297.jpg

سبوتنيك. وذكر المراسل أن المظاهرة انطلقت أمام مقر إقامة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ساحة لافاييت وسط واشنطن، مضيفا أن نحو 100 شخص شاركوا في المسيرة.ولوح المتظاهرون بأعلام فلسطين ورفعوا لافتات تنادي بـ"تحرير فلسطين" و"إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين" و"وقف كل المساعدات الأمريكية لإسرائيل" و"وقف الاحتلال فورا".وفي وقت لاحق، سار المتظاهرون من البيت الأبيض إلى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية، حيث انتهت المسيرة، فيما اضطرت الشرطة إلى إغلاق بعض الشوارع لكن لم تحدث أي اعتقالات.وتعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي مباغت وغير مسبوق من قطاع غزة صباح السبت الماضي، وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ، مضيفا أن العشرات من قوات حماس تسللت إلى المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل.ومنذ ذلك الحين، أرسل الجيش الإسرائيلي قوات إلى المناطق الجنوبية لاستعادتها من القوات الفلسطينية وبدأ في شن ضربات على مواقع حماس في غزة، كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ أن شنت حركة حماس هجومها واسع النطاق على إسرائيل، الذي بدأ صباح السبت الماضي.وأضاف الجيش عبر حسابه على موقع "إكس" أن 2150 إسرائيليا أصيبوا في الهجوم الفلسطيني الواسع، والذي لا زال مستمرا حتى الآن، فيما تواجهه القوات الإسرائيلية بقصف مكثف لقطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231008/مقتل-أكثر-من-700-إسرائيلي-منذ-انطلاق-عملية-طوفان-الأقصى-1081806538.html

https://sputnikarabic.ae/20231008/الرئيس-الإيراني-يجري-محادثات-مع-زعيم-حركة-الجهاد-الإسلامي-1081806387.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, التصعيد السياسي والعسكري في قطاع غزة