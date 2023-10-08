https://sputnikarabic.ae/20231008/نتنياهو-تم-القضاء-على-غالبية-قوات-حماس-التي-تسللت-إلى-إسرائيل-1081775962.html

نتنياهو: تم القضاء على غالبية قوات حماس التي تسللت إلى إسرائيل

نتنياهو: تم القضاء على غالبية قوات حماس التي تسللت إلى إسرائيل

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا، ليل الأحد، مع وزراء المجموعة الأمنية في الحكومة، أعلن بعده انتهاء المرحلة الأولى من العملية ضد حركة حماس... 08.10.2023, سبوتنيك عربي

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سبوتنيك. ونقل مكتب رئيس الوزراء عن نتنياهو قوله في بيان: "دخلنا حربا طويلة وصعبة، لقد فُرض علينا الهجوم القاتل الذي شنته حماس، وقد انتهت المرحلة الأولى في هذه الساعات بتدمير معظم قوات العدو التي تسللت إلى أراضينا، وفي الوقت، شننا هجمات ستستمر دون تحفظات أو هوادة حتى نحقق أهدافنا".وأضاف المكتب أن مجلس الوزراء الإسرائيلي اتخذ سلسلة من القرارات العملياتية التي تهدف إلى تدمير القدرات العسكرية والسياسية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتشمل هذه القرارات قطع تيار الكهرباء إلى قطاع غزة، وكذلك توصيل البضائع والوقود.وفي وقت سابق، أفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأنه تم استهداف مكتب قائد حركة "حماس" يحيى السنوار غربي مدينة غزة.في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف مسجدين في قطاع غزة يشتبه في استخدامهما من قبل حركة "حماس" كغرف عمليات.وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه: "شنت طائرات مقاتلة في وقت سابق من هذا اليوم غارة على بنيتين تحتيتين عملياتيتين تم وضعهما في مسجدين واستخدمتهما منظمة حماس الإرهابية لتوجيه الإرهاب ضد دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن المسجدين تم استخدامهما كغرف عمليات من قبل حركة "حماس".وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حركة "حماس" الفلسطينية، صباح أمس السبت، إلى 300 قتيل.

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