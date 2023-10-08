https://sputnikarabic.ae/20231008/واشنطن-تستبعد-تأثير-التصعيد-في-غزة-على-تطبيع-العلاقات-بين-إسرائيل-والسعودية-1081776554.html

واشنطن تستبعد تأثير التصعيد في غزة على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

واشنطن تستبعد تأثير التصعيد في غزة على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، أنه لا يتوقع أن يؤثر التصعيد الأخير في قطاع غزة وعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس على آفاق تطبيع... 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T03:34+0000

2023-10-08T03:34+0000

2023-10-08T03:34+0000

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واشنطن- سبوتنيك. وفي مؤتمر صحفي، أعرب المسؤول عن ثقته الكاملة بأن الجماعات الإرهابية مثل حماس لن تكون قادرة على تحقيق تأثير مثل هذا على آفاق التطبيع.جدير بالذكر أن "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحماس، أطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة في إطار عملية "طوفان الأقصى" في ساعات الصباح الباكرة.في الساعات الأولى من المعركة، نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات قتالية متقدمة حيث اقتحموا عددًا من المستوطنات القريبة وتواجهوا القوات الإسرائيلية في معارك شوارع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وتم أسر عدد من الجنود والمستوطنين، بالإضافة إلى الاستيلاء على آليات إسرائيلية.أقر الجيش الإسرائيلي بوقوع خسائر في صفوفه، بالإضافة إلى وجود جنود إسرائيليين محتجزين لدى حماس، دون تحديد عددهم.تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أطلق عملية "السيوف الحديدية" كرد فعل على "طوفان الأقصى"، وقام بشن غارات جوية على قطاع غزة.وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية دمرت منزلا في مدينة رفح جنوبي القطاع، وأوضح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في بيان نقلته "سبوتنيك"، "إن طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية والشرطة تبذل جهودا كبيرة في إخلاء عدد من الشهداء والجرحى بمدينة رفح".وقصف الطيران الإسرائيلي بصاروخ حربي واحد، منزل عائلة أبو قوطة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، ما أدى لتدميره على رؤوس قاطنيه، وقالت مصادر طبية، إن 12 مواطناً قتلوا وأصيب أكثر من 17 آخرين بجروحٍ متفاوتة، جرى نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار شرق مدينة رفح، وقد تضرر بشكل كبير عدد من البيوت الملاصقة للمنزل المستهدف.

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https://sputnikarabic.ae/20231007/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قائد-لواء-نحال-خلال-اشتباك-مع-مقاتل-فلسطيني-1081774506.html

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