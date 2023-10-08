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https://sputnikarabic.ae/20231008/واشنطن-تستبعد-تأثير-التصعيد-في-غزة-على-تطبيع-العلاقات-بين-إسرائيل-والسعودية-1081776554.html
واشنطن تستبعد تأثير التصعيد في غزة على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية
واشنطن تستبعد تأثير التصعيد في غزة على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية
أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، أنه لا يتوقع أن يؤثر التصعيد الأخير في قطاع غزة وعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس على آفاق تطبيع... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T03:34+0000
2023-10-08T03:34+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وفي مؤتمر صحفي، أعرب المسؤول عن ثقته الكاملة بأن الجماعات الإرهابية مثل حماس لن تكون قادرة على تحقيق تأثير مثل هذا على آفاق التطبيع.جدير بالذكر أن "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحماس، أطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة في إطار عملية "طوفان الأقصى" في ساعات الصباح الباكرة.في الساعات الأولى من المعركة، نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات قتالية متقدمة حيث اقتحموا عددًا من المستوطنات القريبة وتواجهوا القوات الإسرائيلية في معارك شوارع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وتم أسر عدد من الجنود والمستوطنين، بالإضافة إلى الاستيلاء على آليات إسرائيلية.أقر الجيش الإسرائيلي بوقوع خسائر في صفوفه، بالإضافة إلى وجود جنود إسرائيليين محتجزين لدى حماس، دون تحديد عددهم.تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أطلق عملية "السيوف الحديدية" كرد فعل على "طوفان الأقصى"، وقام بشن غارات جوية على قطاع غزة.وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية دمرت منزلا في مدينة رفح جنوبي القطاع، وأوضح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في بيان نقلته "سبوتنيك"، "إن طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية والشرطة تبذل جهودا كبيرة في إخلاء عدد من الشهداء والجرحى بمدينة رفح".وقصف الطيران الإسرائيلي بصاروخ حربي واحد، منزل عائلة أبو قوطة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، ما أدى لتدميره على رؤوس قاطنيه، وقالت مصادر طبية، إن 12 مواطناً قتلوا وأصيب أكثر من 17 آخرين بجروحٍ متفاوتة، جرى نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار شرق مدينة رفح، وقد تضرر بشكل كبير عدد من البيوت الملاصقة للمنزل المستهدف.
https://sputnikarabic.ae/20231007/الاتحاد-الأوروبي-الإرهاب-والعنف-لا-يحلان-الصراع-بين-فلسطين-وإسرائيل-1081766548.html
https://sputnikarabic.ae/20231007/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قائد-لواء-نحال-خلال-اشتباك-مع-مقاتل-فلسطيني-1081774506.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم

واشنطن تستبعد تأثير التصعيد في غزة على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

03:34 GMT 08.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة
إصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، أنه لا يتوقع أن يؤثر التصعيد الأخير في قطاع غزة وعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس على آفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
واشنطن- سبوتنيك. وفي مؤتمر صحفي، أعرب المسؤول عن ثقته الكاملة بأن الجماعات الإرهابية مثل حماس لن تكون قادرة على تحقيق تأثير مثل هذا على آفاق التطبيع.
جدير بالذكر أن "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحماس، أطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة في إطار عملية "طوفان الأقصى" في ساعات الصباح الباكرة.
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء، 5 مايو/ آيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
الاتحاد الأوروبي: الإرهاب والعنف لا يحلان الصراع بين فلسطين وإسرائيل
أمس, 17:55 GMT
في الساعات الأولى من المعركة، نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات قتالية متقدمة حيث اقتحموا عددًا من المستوطنات القريبة وتواجهوا القوات الإسرائيلية في معارك شوارع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وتم أسر عدد من الجنود والمستوطنين، بالإضافة إلى الاستيلاء على آليات إسرائيلية.
أقر الجيش الإسرائيلي بوقوع خسائر في صفوفه، بالإضافة إلى وجود جنود إسرائيليين محتجزين لدى حماس، دون تحديد عددهم.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أطلق عملية "السيوف الحديدية" كرد فعل على "طوفان الأقصى"، وقام بشن غارات جوية على قطاع غزة.
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد لواء "نحال" خلال اشتباك مع مقاتل فلسطيني
أمس, 21:04 GMT
وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية دمرت منزلا في مدينة رفح جنوبي القطاع، وأوضح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في بيان نقلته "سبوتنيك"، "إن طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية والشرطة تبذل جهودا كبيرة في إخلاء عدد من الشهداء والجرحى بمدينة رفح".
وقصف الطيران الإسرائيلي بصاروخ حربي واحد، منزل عائلة أبو قوطة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، ما أدى لتدميره على رؤوس قاطنيه، وقالت مصادر طبية، إن 12 مواطناً قتلوا وأصيب أكثر من 17 آخرين بجروحٍ متفاوتة، جرى نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار شرق مدينة رفح، وقد تضرر بشكل كبير عدد من البيوت الملاصقة للمنزل المستهدف.
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اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديوأمس, 19:52 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
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