https://sputnikarabic.ae/20231009/أردوغان-لنظيره-الإسرائيلي-إلحاق-الضرر-بشعب-غزة-قد-يصعد-العنف-بالمنطقة-1081839921.html
أردوغان لنظيره الإسرائيلي: إلحاق الضرر بشعب غزة قد يصعد العنف بالمنطقة
أردوغان لنظيره الإسرائيلي: إلحاق الضرر بشعب غزة قد يصعد العنف بالمنطقة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن أي خطوة تلحق الضرر بالشعب الفلسطيني في غزة قد تؤدي إلى زيادة المعاناة وتصاعد دوامة العنف في... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T18:51+0000
2023-10-09T18:51+0000
2023-10-09T18:51+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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أنطاكيا – سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع هرتسوغ، اليوم الاثنين، حسبما ذكر بيان للرئاسة التركية.وقال أردوغان إن "التصرف بحكمة وإرساء الهدوء في المنطقة بأسرع وقت ممكن يشكل أهمية كبيرة لسلامة المنطقة برمتها".وأشار الرئيس التركي إلى أن "بلاده ستواصل جهودها لإنهاء الصراع المثير للقلق وإرساء السلام الدائم في المنطقة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس" فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" وأطلاقها آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحام قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين بقطاع غزة 560 شخصًا، في حين تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 900 شخص وآلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20231009/إسرائيل-ترد-على-تقارير-تحذير-مصر-لها-قبل-10-أيام-من-بدء-عملية-طوفان-الأقصى-1081837832.html
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أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أردوغان لنظيره الإسرائيلي: إلحاق الضرر بشعب غزة قد يصعد العنف بالمنطقة
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن أي خطوة تلحق الضرر بالشعب الفلسطيني في غزة قد تؤدي إلى زيادة المعاناة وتصاعد دوامة العنف في المنطقة.
أنطاكيا – سبوتنيك
. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع هرتسوغ، اليوم الاثنين، حسبما ذكر بيان للرئاسة التركية.
وقال أردوغان إن "التصرف بحكمة وإرساء الهدوء في المنطقة بأسرع وقت ممكن يشكل أهمية كبيرة لسلامة المنطقة برمتها".
وأشار الرئيس التركي إلى أن "بلاده ستواصل جهودها لإنهاء الصراع
المثير للقلق وإرساء السلام الدائم في المنطقة".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس" فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى
" وأطلاقها آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحام قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين بقطاع غزة 560 شخصًا، في حين تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين
900 شخص وآلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.