https://sputnikarabic.ae/20231009/الأونروا-لـسبوتنيك-قطاع-غزة-قد-يصبح-على-شفا-كارثة-إنسانية-بسبب-التصعيد-بين-طرفي-النزاع--1081844305.html
الأونروا لـ"سبوتنيك": قطاع غزة قد يصبح على شفا كارثة إنسانية بسبب التصعيد بين طرفي النزاع
الأونروا لـ"سبوتنيك": قطاع غزة قد يصبح على شفا كارثة إنسانية بسبب التصعيد بين طرفي النزاع
أعلنت مديرة مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، جولييت توما، إن قطاع غزة قد يصبح على شفا كارثة إنسانية... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T22:45+0000
2023-10-09T22:45+0000
2023-10-09T22:46+0000
الأونروا
أخبار فلسطين اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت توما في تصريح لـ "سبوتنيك": "مع نزوح الناس من منازلهم وتزايد العنف، نخشى أن تتفاقم الأزمة كثيرا وأن نصبح على شفا كارثة إنسانية في غزة".وأضافت: "يتواجد حاليا ما يقرب من 140 ألف شخص في مدارسنا. هذه مدارس تابعة للأونروا، وملاجئنا ممتلئة بنسبة 90 بالمئة".وأضافت توما أن "أي تشديد للحصار سيجعل الوضع سيئا للغاية، بما في ذلك بالنسبة للمدنيين، وكثير منهم من النساء والأطفال".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231009/السيسي-ومحمد-بن-سلمان-يؤكدان-ضرورة-ضمان-مسار-التهدئة-بشأن-غزة-1081842722.html
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الأونروا, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, إسرائيل
الأونروا, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, إسرائيل
الأونروا لـ"سبوتنيك": قطاع غزة قد يصبح على شفا كارثة إنسانية بسبب التصعيد بين طرفي النزاع
22:45 GMT 09.10.2023 (تم التحديث: 22:46 GMT 09.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت مديرة مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، جولييت توما، إن قطاع غزة قد يصبح على شفا كارثة إنسانية على خلفية التصعيد المتزايد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت توما في تصريح لـ "سبوتنيك": "مع نزوح الناس من منازلهم وتزايد العنف، نخشى أن تتفاقم الأزمة كثيرا وأن نصبح على شفا كارثة إنسانية في غزة".
وأضافت: "يتواجد حاليا ما يقرب من 140 ألف شخص في مدارسنا. هذه مدارس تابعة للأونروا، وملاجئنا ممتلئة بنسبة 90 بالمئة".
وأضافت توما أن "أي تشديد للحصار سيجعل الوضع سيئا للغاية، بما في ذلك بالنسبة للمدنيين، وكثير منهم من النساء والأطفال".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.