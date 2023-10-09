https://sputnikarabic.ae/20231009/حركة-حماس-نرفض-بشدة-البيان-الغربي-المشترك-الذي-يؤكد-ازدواجية-المعايير-والانحياز-الفاضح-للاحتلال-1081844379.html
حركة "حماس": نرفض بشدة البيان الغربي المشترك الذي يؤكد ازدواجية المعايير والانحياز الفاضح للاحتلال
حركة "حماس": نرفض بشدة البيان الغربي المشترك الذي يؤكد ازدواجية المعايير والانحياز الفاضح للاحتلال
أدانت حركة حماس الفلسطينية، البيان المشترك لقادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، والذي تعهدوا فيه بدعم إجراءات إسرائيل في الدفاع عن نفسها،... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T23:29+0000
2023-10-09T23:29+0000
2023-10-09T23:29+0000
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
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وقال عضو المكتب السياسي في الحركة، عزت الرشق، بحسب قناة "الأقصى" الفلسطينية: نرفض بشدة البيان الأمريكي البريطاني الفرنسي الألماني الإيطالي الذي يؤكد ازدواجية المعايير عند هذه الأطراف، وانحيازها الفاضح للاحتلال".وأضاف: "نعد موقفهم غطاءً وتشجيعا للاحتلال لمواصلة وتصعيد جرائمه ضد أبناء شعبنا العزل".وفي وقت سابق، صباح اليوم الثلاثاء، تعهد قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، صباح اليوم الثلاثاء، بـ"دعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها" بعد الهجمات المفاجئة من قبل حركة "حماس" الفلسطينية.وأضافوا في بيان مشترك، أنهم: "يعترفون بالطموحات الشرعية للشعب الفلسطيني" ولكنهم قالوا إن حماس "لا تقدم شيئًا للشعب الفلسطيني سوى المزيد من الإرهاب والدموية"، وفقًا للبيان الصادر عن البيت الأبيض.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231009/إيطاليا-وبريطانيا-وأمريكا-وفرنسا-وألمانيا-دولنا-ستدعم-إسرائيل-في-الدفاع-عن-نفسها-1081843688.html
https://sputnikarabic.ae/20231009/حماس-تنفي-مزاعم-حصولها-على-مساعدة-من-إيران-في-التخطيط-لعمليتها-العسكرية--1081843359.html
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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
حركة "حماس": نرفض بشدة البيان الغربي المشترك الذي يؤكد ازدواجية المعايير والانحياز الفاضح للاحتلال
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أدانت حركة حماس الفلسطينية، البيان المشترك لقادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، والذي تعهدوا فيه بدعم إجراءات إسرائيل في الدفاع عن نفسها، معتبرة البيان يؤكد ازدواجية المعايير والانحياز الواضح لإسرائيل.
وقال عضو المكتب السياسي في الحركة، عزت الرشق، بحسب قناة "الأقصى" الفلسطينية: نرفض بشدة البيان الأمريكي البريطاني الفرنسي الألماني الإيطالي الذي يؤكد ازدواجية المعايير عند هذه الأطراف، وانحيازها الفاضح للاحتلال".
وأضاف: "نعد موقفهم غطاءً وتشجيعا للاحتلال لمواصلة وتصعيد جرائمه ضد أبناء شعبنا العزل".
وفي وقت سابق، صباح اليوم الثلاثاء، تعهد قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، صباح اليوم الثلاثاء، بـ"دعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها" بعد الهجمات المفاجئة من قبل حركة "حماس" الفلسطينية.
وأضافوا في بيان مشترك
، أنهم: "يعترفون بالطموحات الشرعية للشعب الفلسطيني" ولكنهم قالوا إن حماس "لا تقدم شيئًا للشعب الفلسطيني سوى المزيد من الإرهاب والدموية"، وفقًا للبيان الصادر عن البيت الأبيض.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.