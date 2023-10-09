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https://sputnikarabic.ae/20231009/حزب-الله-يعلن-مقتل-3-من-عناصره-نتيجة-عدوان-إسرائيلي-على-جنوبي-لبنان-1081838807.html
"حزب الله" يعلن مقتل 3 من عناصره نتيجة "عدوان إسرائيلي" على جنوبي لبنان
"حزب الله" يعلن مقتل 3 من عناصره نتيجة "عدوان إسرائيلي" على جنوبي لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الاثنين، مقتل 3 من عناصره نتيجة قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T18:45+0000
2023-10-09T18:45+0000
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وقال الحزب، في بيان له، إن "الشهيد المجاهد حسام محمد إبراهيم حسام عيترون، من بلدة عيترون الجنوبية ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم".كما أعلن الحزب، في بيان آخر، "استشهاد المجاهد علي رائف فتوني حيدر من بلدة زقاق البلاط - بيروت، نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم".وأعلن الحزب أيضا، "استشهاد المجاهد علي حسن حدرج فداء، الذي ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم".من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "قصف 3 مواقع تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان"، مشيرا إلى "مقتل اثنين من قواته نتيجة إطلاق النار عليهما، بالإضافة إلى إصابة أربعة جنود وثلاثة ضباط بجروح خطيرة".وشن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، غارات على مواقع عدة في الأراضي اللبنانية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على "تويتر"، أفيخاي أدرعي، إن "مروحيات حربية تابعة لجيش الدفاع تشن غارات في لبنان".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، باندلاع اشتباكات عند حدود بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، وذلك بعد تسلل مجموعة مسلحة إلى داخل الحدود الإسرائيلية.وصرّحت وسائل إعلام محلية لبنانية بأن أصوات قصف مدفعي، واشتباك بالرصاص، سُمِعت عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، مشيرةً إلى أن تلك الأصوات هي نتيجة تحليق مكثف لطائرات استطلاع في سماء المنطقة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

"حزب الله" يعلن مقتل 3 من عناصره نتيجة "عدوان إسرائيلي" على جنوبي لبنان

18:45 GMT 09.10.2023
© AP Photoالحدود الإسرائيلية اللبنانية
الحدود الإسرائيلية اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© AP Photo
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أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الاثنين، مقتل 3 من عناصره نتيجة قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان.
وقال الحزب، في بيان له، إن "الشهيد المجاهد حسام محمد إبراهيم حسام عيترون، من بلدة عيترون الجنوبية ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم".
كما أعلن الحزب، في بيان آخر، "استشهاد المجاهد علي رائف فتوني حيدر من بلدة زقاق البلاط - بيروت، نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم".
وأعلن الحزب أيضا، "استشهاد المجاهد علي حسن حدرج فداء، الذي ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "قصف 3 مواقع تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان"، مشيرا إلى "مقتل اثنين من قواته نتيجة إطلاق النار عليهما، بالإضافة إلى إصابة أربعة جنود وثلاثة ضباط بجروح خطيرة".
وشن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، غارات على مواقع عدة في الأراضي اللبنانية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على "تويتر"، أفيخاي أدرعي، إن "مروحيات حربية تابعة لجيش الدفاع تشن غارات في لبنان".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، باندلاع اشتباكات عند حدود بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، وذلك بعد تسلل مجموعة مسلحة إلى داخل الحدود الإسرائيلية.
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وصرّحت وسائل إعلام محلية لبنانية بأن أصوات قصف مدفعي، واشتباك بالرصاص، سُمِعت عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، مشيرةً إلى أن تلك الأصوات هي نتيجة تحليق مكثف لطائرات استطلاع في سماء المنطقة.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
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وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
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