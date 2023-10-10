https://sputnikarabic.ae/20231010/التلفزيون-الفلسطيني-مقتل-وإصابة-عدد-من-الصحفيين-إثر-قصف-مبنى-سكني-غرب-غزة-1081845464.html

التلفزيون الفلسطيني: مقتل وإصابة عدد من الصحفيين إثر غارة على مبنى يضم مكاتب إعلامية

التلفزيون الفلسطيني: مقتل وإصابة عدد من الصحفيين إثر غارة على مبنى يضم مكاتب إعلامية

أفاد التلفزيون الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة عدد من الصحفيين إثر قصف الطيران الإسرائيلي لمبنى يضم مكاتب إعلامية غربي غزة. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T00:48+0000

2023-10-10T00:48+0000

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وقال مراسل التلفزيون: "شهداء وجرحى في صفوف الصحفيين في غارة اسرائيلية على برج حجي الذي يضم عدداً من المكاتب الإعلامية".وذكر المراسل: "استشهاد الزميل الصحفي سعيد الطويل أثناء تغطيته قصف الاحتلال أحد البنايات السكنية في قطاع غزة".وفي وقت سابق، أفاد بأن الطائرات الإسرائيلية تقصف برج حجي والذي يضم عددا من المكاتب الإعلامية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أيضًا قصف أربع سيارات إسعاف كانت تقل جرحى إلى الجنوب من قطاع غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231009/إيطاليا-وبريطانيا-وأمريكا-وفرنسا-وألمانيا-دولنا-ستدعم-إسرائيل-في-الدفاع-عن-نفسها-1081843688.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي