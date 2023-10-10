عربي
التلفزيون الفلسطيني: مقتل وإصابة عدد من الصحفيين إثر غارة على مبنى يضم مكاتب إعلامية
https://sputnikarabic.ae/20231010/التلفزيون-الفلسطيني-مقتل-وإصابة-عدد-من-الصحفيين-إثر-قصف-مبنى-سكني-غرب-غزة-1081845464.html
التلفزيون الفلسطيني: مقتل وإصابة عدد من الصحفيين إثر غارة على مبنى يضم مكاتب إعلامية
التلفزيون الفلسطيني: مقتل وإصابة عدد من الصحفيين إثر غارة على مبنى يضم مكاتب إعلامية
أفاد التلفزيون الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة عدد من الصحفيين إثر قصف الطيران الإسرائيلي لمبنى يضم مكاتب إعلامية غربي غزة. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T00:48+0000
2023-10-10T00:59+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081810362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1ac5f6d030e64fdea76db62c13ef1c6.jpg
وقال مراسل التلفزيون: "شهداء وجرحى في صفوف الصحفيين في غارة اسرائيلية على برج حجي الذي يضم عدداً من المكاتب الإعلامية".وذكر المراسل: "استشهاد الزميل الصحفي سعيد الطويل أثناء تغطيته قصف الاحتلال أحد البنايات السكنية في قطاع غزة".وفي وقت سابق، أفاد بأن الطائرات الإسرائيلية تقصف برج حجي والذي يضم عددا من المكاتب الإعلامية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أيضًا قصف أربع سيارات إسعاف كانت تقل جرحى إلى الجنوب من قطاع غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231009/إيطاليا-وبريطانيا-وأمريكا-وفرنسا-وألمانيا-دولنا-ستدعم-إسرائيل-في-الدفاع-عن-نفسها-1081843688.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081810362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a6d94060c0c5e9f8e0bd5ecd6c34ac0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

التلفزيون الفلسطيني: مقتل وإصابة عدد من الصحفيين إثر غارة على مبنى يضم مكاتب إعلامية

00:48 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 00:59 GMT 10.10.2023)
© AP Photo / Fatima Shbairقصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد التلفزيون الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة عدد من الصحفيين إثر قصف الطيران الإسرائيلي لمبنى يضم مكاتب إعلامية غربي غزة.
وقال مراسل التلفزيون: "شهداء وجرحى في صفوف الصحفيين في غارة اسرائيلية على برج حجي الذي يضم عدداً من المكاتب الإعلامية".
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
بيان خماسي غربي مشترك: دولنا ستدعم إسرائيل في "الدفاع عن نفسها"
أمس, 21:47 GMT
وذكر المراسل: "استشهاد الزميل الصحفي سعيد الطويل أثناء تغطيته قصف الاحتلال أحد البنايات السكنية في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد بأن الطائرات الإسرائيلية تقصف برج حجي والذي يضم عددا من المكاتب الإعلامية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أيضًا قصف أربع سيارات إسعاف كانت تقل جرحى إلى الجنوب من قطاع غزة.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديوأمس, 20:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала