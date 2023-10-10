https://sputnikarabic.ae/20231010/السلطات-شرق-ليبيا-تعمل-على-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-تصدير-الحبوب-من-روسيا-1081849817.html
سلطات شرق ليبيا تعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن استيراد الحبوب من روسيا
سلطات شرق ليبيا تعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن استيراد الحبوب من روسيا
قال وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي عبد الهادي الحويج لوكالة "سبوتنيك" في مقابلة إن السلطات في شرق ليبيا تنوي التوصل إلى اتفاق بشأن توريد... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T08:00+0000
2023-10-10T08:00+0000
2023-10-10T08:29+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
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وأضاف الوزير، ردا على سؤال حول التوصل إلى أي اتفاقيات بين ليبيا وروسيا بشأن الإمدادات الغذائية بأن "الحكومة تحاول تطوير هذا الاتفاق".وتابع قائلا: "فيما يتعلق بمسألة القمح هناك تأملات في هذا الجانب، ونحاول تطوير مثل هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بواردات الحبوب من الجانب الروسي، وستصبح هذه القضية قريبا أولوية بالنسبة لنا".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت الماضي، أن السوق الروسية توفر بأمان جميع أنواع المواد الغذائية الأساسية، وأن إمكانيات التصدير في قطاع الصناعات الزراعية في البلاد تزداد تدريجيا.وصرح بوتين، قائلا: "يؤمّن مزارعونا اليوم في السوق المحلية جميع الأنواع الغذائية الأساسية، وتتزايد أيضًا إمكانيات التصدير في هذا القطاع الصناعي". وفي وقت سابق، أعلن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، أن إمدادات الحبوب المجانية من روسيا، إلى الدول الأفريقية قد تبدأ، في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر.
https://sputnikarabic.ae/20231010/المشاهد-الأولى-لوصول-رئيس-الوزراء-العراقي-محمد-شياع-السوداني-إلى-موسكو-1081849308.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, روسيا
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, روسيا
سلطات شرق ليبيا تعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن استيراد الحبوب من روسيا
08:00 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 08:29 GMT 10.10.2023) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي عبد الهادي الحويج لوكالة "سبوتنيك" في مقابلة إن السلطات في شرق ليبيا تنوي التوصل إلى اتفاق بشأن توريد منتجات الحبوب من روسيا.
وأضاف الوزير، ردا على سؤال حول التوصل إلى أي اتفاقيات بين ليبيا وروسيا بشأن الإمدادات الغذائية بأن "الحكومة تحاول تطوير هذا الاتفاق".
وتابع قائلا: "فيما يتعلق بمسألة القمح هناك تأملات في هذا الجانب، ونحاول تطوير مثل هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بواردات الحبوب من الجانب الروسي، وستصبح هذه القضية قريبا أولوية بالنسبة لنا".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت الماضي، أن السوق الروسية توفر بأمان جميع أنواع المواد الغذائية الأساسية
، وأن إمكانيات التصدير في قطاع الصناعات الزراعية في البلاد تزداد تدريجيا.
وصرح بوتين، قائلا: "يؤمّن مزارعونا اليوم في السوق المحلية جميع الأنواع الغذائية الأساسية، وتتزايد أيضًا إمكانيات التصدير
في هذا القطاع الصناعي".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، أن إمدادات الحبوب المجانية من روسيا، إلى الدول الأفريقية قد تبدأ، في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر.