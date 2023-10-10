https://sputnikarabic.ae/20231010/بكتيريا-فهم-السلوك-الجماعي-وكيفية-تعلم-إناث-الحيوانات-اختيار-الذكور-غير-العاديين-1081868865.html

بكتيريا فهم السلوك الجماعي وكيفية تعلم إناث الحيوانات اختيار الذكور غير العاديين

بكتيريا فهم السلوك الجماعي وكيفية تعلم إناث الحيوانات اختيار الذكور غير العاديين

نموذج جديد في تنظيم الأنواع البكتيرية يمكن أن يطور أنماطا مختلفة من التنظيم الذاتي والسلوك الجماعي على المستوى العالمي. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T15:09+0000

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بكتيريا فهم السلوك الجماعي وكيفية تعلّم إناث الحيوانات اختيار الذكور غير العاديين بكتيريا فهم السلوك الجماعي وكيفية تعلّم إناث الحيوانات اختيار الذكور غير العاديين

وطريقة تعليم إناث الحيوانات بعضها بعضا كيفية اختيار الذكور غير العاديين، النجوم النابضة التي قد تجعل المادة المظلمة تتوهج.نص الحلقة:ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الحياة الاصطناعية في بيئتنا هنا على الأرض، حيث خلقت الطبيعة جميع أشكال الحياة ولها مكانها وهدفها الخاص؟ وهل يمكن أن يكون دواء المستقبل عبارة عن أشكال حياة اصطناعية؟.السؤال المركزي في البحث المستمر عن المادة المظلمة هو: من أي شيء تتكون؟ إحدى الإجابات المحتملة، هي أن المادة المظلمة تتكون من جسيمات تعرف باسم الـ"أكسيونات".قام الفريق البحثي ببناء إطار نظري شامل يسمح بالفهم التفصيلي لكيفية إنتاج المحاور، وكيف تفلت تلك المحاور من سحب جاذبية النجم النيوتروني، وكيف أنها أثناء هروبها، تتحول إلى إشعاعات راديوية منخفضة الطاقة.وتُستخدم الأفلام والأغشية المضادة للبكتيريا في الطب، على سبيل المثال، لعلاج الجروح والحروق أو كحاملات للأدوية، بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدامها لتغليف المواد الغذائية لإطالة مدة الصلاحية.بقايا انقسام الخلايا يمكن أن تكون مسؤولة عن انتشار السرطان.تقوم إناث الحيوانات بتعليم بعضها بعضا كيفية اختيار الذكور غير العاديين.ويتضمن الانتقاء الجنسي تطور سمات مثل الذيل الطويل والمتقن للطاووس، وقد تطورت هذه السمات لتعزيز فرصة الحيوان في جذب رفيقة، بدلا من تعزيز القدرة على البقاء.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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