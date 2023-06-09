https://sputnikarabic.ae/20230609/دراسة-التورين-تستطيع-تأخير-الشيخوخة-والحفاظ-على-الشباب-1077955676.html

دراسة: "التورين" تستطيع تأخير الشيخوخة والحفاظ على الشباب

دراسة: "التورين" تستطيع تأخير الشيخوخة والحفاظ على الشباب

أظهرت دراسة جديدة، شارك فيها العشرات من الباحثين المتقدمين في السن حول العالم، أن نقص مادة التورين - وهي مادة مغذية ينتجها الجسم وتوجد في العديد من الأطعمة،... 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T13:54+0000

2023-06-09T13:54+0000

2023-06-09T14:07+0000

علوم

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/1d/1050568618_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fd9c38196548f4a44f42a10de55ab301.jpg

ووجدت الدراسة نفسها أيضا أن مكملات التورين يمكن أن تبطئ عملية الشيخوخة في الديدان والفئران والقرود ويمكن أن تطيل العمر الصحي للفئران في منتصف العمر بنسبة تصل إلى 12%.وقال قائد الدراسة، فيجاي ياداف، أستاذ مساعد في علم الوراثة والتنمية في كلية الطب والجراحة بجامعة كولومبيا: "على مدار الـ 25 عاما الماضية، كان العلماء يحاولون إيجاد عوامل لا تسمح لنا بالعيش لفترة أطول فحسب، بل تزيد أيضا من العمر الصحي، وهو الوقت الذي نبقى فيه بصحة جيدة في شيخوختنا".اهتم البروفيسور ياداف بالتورين، لأول مرة، خلال بحثه السابق في هشاشة العظام وكشف عن دور التورين في بناء العظام. في الوقت نفسه تقريباً، وجد باحثون آخرون أن مستويات التورين مرتبطة بوظيفة المناعة والسمنة ووظائف الجهاز العصبي.و أضاف ياداف: "لقد أدركنا أنه إذا كان التورين ينظم كل هذه العمليات التي تنخفض مع تقدم العمر، فربما تؤثر مستويات التورين في مجرى الدم على الصحة العامة والعمر الافتراضي".وبحسب الدراسة المنشورة في المجلة العلمية: "ينخفض التورين مع تقدم العمر، وتزيد المكملات من عمر الفئران".وبدأ الباحثون بالتجارب على ما يقرب من 250 من الفئران الإناث والذكور من الفئران البالغة من العمر 14 شهراً (حوالي 45 عاماً مقارنة بالبشر)، وكانوا يعطون في كل يوم، نصف الفئران جرعة من التورين أو محلول تحكم.في نهاية التجربة، وجد ياداف وفريقه أن التورين زاد متوسط العمر الافتراضي بنسبة 12% لدى إناث الفئران و10% لدى الذكور. بالنسبة للفئران، كان هذا يعني ثلاثة إلى أربعة أشهر إضافية، أي ما يعادل نحو سبع أو ثماني سنوات بالنسبة للبشر. ولمعرفة كيفية تأثير التورين على الصحة، أحضر ياداف باحثين آخرين مسننين قاموا بالتحقيق في تأثير مكملات التورين على الصحة والعمر في العديد من الأنواع.يقول ياداف: "لم نجد فقط أن الحيوانات تعيش لفترة أطول، بل وجدنا أيضًا أنها تعيش حياة أكثر صحة". ولوحظت آثار صحية مماثلة لمكملات التورين في قرود الريسوس في منتصف العمر، والتي تم إعطاؤها مكملات تورين يومية لمدة ستة أشهر. ومنع التورين زيادة الوزن، وقلل من الجلوكوز في سكر الدم وعلامات تلف الكبد، وزاد من كثافة العظام في العمود الفقري والساقين، وحسّن صحة أجهزة المناعة لديهم.كما تبيّن أن التورين عمل على تحسين العديد من الوظائف التي تنخفض مع تقدم العمر، وقلل من عدد الخلايا القديمة التي يجب أن تموت والتي تطلق مواد ضارة، كما عمل على زيادة عدد الخلايا الجذعية الموجودة في بعض الأنسجة، التي تساعد على الشفاء بعد الإصابة.ولا يعرف الباحثون حتى الآن ما إذا كانت مكملات التورين ستحسن الصحة أو تزيد من طول العمر لدى البشر، لكن تجربتين تم إجراؤهما تشير إلى أن التورين لديه إمكانات.في البداية، نظر ياداف وفريقه في العلاقة بين مستويات التورين وحوالي 50 معيارا صحيا في 12000 بالغ أوروبي تتراوح أعمارهم بين 60 عاما وأكثر. بشكل عام، كان الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من التورين أكثر صحة، مع عدد أقل من حالات مرض السكري من النوع 2، وانخفاض مستويات السمنة، وانخفاض ضغط الدم المرتفع، وانخفاض مستويات الالتهاب.وأفاد ياداف:"هذه ارتباطات لا تثبت السببية، لكن النتائج تتفق مع احتمال أن يسهم نقص التورين في شيخوخة الإنسان".وقال ياداف:"بغض النظر عن الشخص، فقد زادت مستويات التورين لدى الجميع بعد التمرين، مما يشير إلى أن بعض الفوائد الصحية للتمرين قد تأتي من زيادة التورين"، وأضاف أنه "رغم كل هذه المؤشرات، تبقى التجربة السريرية على البشر الوسيلة الوحيدة التي ستحدد ما إذا كان التورين له فوائد صحية حقاً".وأشار إلى أن "التورين له بعض المزايا فهو ينتج بشكل طبيعي في أجسامنا، ويمكن الحصول عليه بشكل طبيعي من النظام الغذائي، وليس له آثار سامة معروفة، ويمكن تعزيزه عن طريق ممارسة الرياضة".

https://sputnikarabic.ae/20230609/دروس-في-اليابان-لتعلم-الابتسام-فيديو--1077954582.html

https://sputnikarabic.ae/20230609/اكتشاف-سبب-وعلاج-ارتفاع-ضغط-الدم-الشائع-1077949404.html

https://sputnikarabic.ae/20230609/دراسة-عقار-رخيص-في-متناول-الجميع-قادر-على-محاربة-كورونا--1077932582.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة