https://sputnikarabic.ae/20231011/إيران-ترسل-طلبا-رسميا-إلى-منظمة-التعاون-الإسلامي-بشأن-اجتماع-طارئ-حول-غزة-1081883626.html

إيران ترسل طلبا رسميا إلى منظمة التعاون الإسلامي بشأن اجتماع طارئ حول غزة

إيران ترسل طلبا رسميا إلى منظمة التعاون الإسلامي بشأن اجتماع طارئ حول غزة

أعلن مندوب إيران الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة، عن "تقديم طلب رسمي لأمانة المنظمة لاستضافة الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية حول فلسطين". 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T07:44+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "مندوب إيران الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة أعرب عن شكر وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الأمين العام للمنظمة إبراهيم طه، بشأن تبادل وجهات النظر والمباحثات البناءة فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين".وأكد المرشد الإيراني أن "إسرائيل تلقت صفعة لا تسطيع محو عارها"، مضيفا أن "هذا الزلزال المدمر نجح في تدمير بعض الهياكل الأساسية للكيان الغاصب، والتي لا يمكن إعادة بنائها بهذه السهولة"، على حد قوله.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

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