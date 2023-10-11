https://sputnikarabic.ae/20231011/أمريكا-تجري-محادثات-مع-مصر-وإسرائيل-بشأن-توفير-ممر-آمن-للمدنيين-في-غزة-1081881398.html

أمريكا تجري محادثات مع مصر وإسرائيل بشأن توفير ممر آمن للمدنيين في غزة

أمريكا تجري محادثات مع مصر وإسرائيل بشأن توفير ممر آمن للمدنيين في غزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن بلاده "تجري محادثات مع إسرائيل ومصر، بشأن توفير ممر آمن للمدنيين في غزة"، بعد الضربات الجوية التي تشنها... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T06:25+0000

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ورفض سوليفان، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الإعلان عن التفاصيل في الوقت الراهن، موضحا أن "هناك مشاورات جارية، لكن تفاصيلها محل نقاش بين الوكالات التنفيذية".يأتي ذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي عن قيامه، في الأيام الأخيرة، بحملة لإخلاء مناطق تشهد تواجدا عسكريا لحركة "حماس" والمنظمات الأخرى، من السكان المدنيين.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "يتم توجيه السكان إلى مناطق ومآوي داخل حدود قطاع غزة دون الخروج منه"، مؤكدا أنه "لا توجد أية دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية".وأفاد مصدر أمني مصري رفيع المستوى، أمس الثلاثاء، بأن "إسرائيل تجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم".وجاءت التصريحات في أعقاب اقتراح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على سكان قطاع غزة الفارين من غارات إسرائيل الجوية، بالتوجه إلى مصر، بحسب قوله.وقال المصدر الأمني المصري لقناة "القاهرة الإخبارية": "القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها، وهناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها".وأكدّ المصدر أن "الاحتلال الإسرائيلي سعى على مدار الصراع إلى توطين أهالي غزة في سيناء، إلا أن مصر تصدت لهذه المخططات، ورفضها الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

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