https://sputnikarabic.ae/20231011/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-مواقع-متفرقة-في-قطاع-غزة-1081917846.html
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، غارات عنيفة على قطاع غزة واستهدف عدد من المواقع والمناطق في القطاع. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T22:59+0000
2023-10-11T22:59+0000
2023-10-11T22:59+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
هجمات إسرائيلية
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رام الله - سبوتنيك. وأكد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك" إن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل شن غاراته العنيفة على قطاع غزة.ويتعرض قطاع غزة منذ أيام لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ضمن عملية أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية" ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحماس السبت المنصرم بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف.وقتل خلال "طوفان الأقصى" أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب أكثر من 4000 وقتل ما يربو على 1100 فلسطيني وأصيب أكثر من خمسة الآف.وأعلنت إسرائيل أنها تشن حرب على غزة وليس عملية عسكرية هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته تواصل المقاومة الفلسطينية منذ السبت المنصرم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231011/التليفزيون-الفلسطيني-سقوط-22-قتيلا-جراء-القصف-الإسرائيلي-المتواصل-على-غزة--1081917637.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, هجمات إسرائيلية
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, هجمات إسرائيلية
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة
تابعنا عبر
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، غارات عنيفة على قطاع غزة واستهدف عدد من المواقع والمناطق في القطاع.
رام الله - سبوتنيك
. وأكد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك" إن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل شن غاراته العنيفة على قطاع غزة.
ويتعرض قطاع غزة منذ أيام لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي
على قطاع غزة ضمن عملية أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية" ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحماس السبت المنصرم بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف.
وقتل خلال "طوفان الأقصى" أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب أكثر من 4000 وقتل ما يربو على 1100 فلسطيني وأصيب أكثر من خمسة الآف.
وأعلنت إسرائيل أنها تشن حرب على غزة
وليس عملية عسكرية هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته تواصل المقاومة الفلسطينية منذ السبت المنصرم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية.