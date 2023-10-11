https://sputnikarabic.ae/20231011/متيس-إم---1-نظام-صاروخي-روسي-مضاد-للدبابات-1081911460.html
"متيس إم - 1"... نظام صاروخي روسي مضاد للدبابات
"متيس إم - 1"... نظام صاروخي روسي مضاد للدبابات
تمتلك الدبابات دروعا فولاذية وقوة نيرانية جعلتها أخطر أسلحة الحروب البرية بلا منازع، لكن ظهور الأنظمة الصاروخية الخارقة للدروع مثل نظام "متيس - 1" الروسي وضع... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T15:46+0000
2023-10-11T15:46+0000
2023-10-11T15:46+0000
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ورغم تزويد بعض الدبابات بدروع تفاعلية لمنحها حماية أكبر، إلا أن تصميم نظام "متيس إم - 1" الروسي يمكنه من اختراق جميع أنواع الدروع وتحويل الهدف إلى كتلة من النار، حسب موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويصنف "متيس إم - 1" ضمن أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات المحمولة، التي تم تصميمها لتدمير:المواصفات الفنية لنظام "متيس إم - 1"ويمكن استخدام أنظمة "متيس إم - 1" الصاروخية ضد الدبابات على مدار الساعة ليلا أو نهارا، ويتكون النظام من الأجزاء القتالية والمكونات الخاصة بالصيانة إضافة إلى وسائل التدريب الخاصة به.
https://sputnikarabic.ae/20221119/فيخر-1-صاروخ-روسي-موجه-مضاد-للدروع-التفاعلية-1070343735.html
https://sputnikarabic.ae/20221026/ما-هو-الدرع-التفاعلي-الذي-يحمي-الدبابات-من-الصواريخ-الخارقة-للدروع-1069510460.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
"متيس إم - 1"... نظام صاروخي روسي مضاد للدبابات
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تمتلك الدبابات دروعا فولاذية وقوة نيرانية جعلتها أخطر أسلحة الحروب البرية بلا منازع، لكن ظهور الأنظمة الصاروخية الخارقة للدروع مثل نظام "متيس - 1" الروسي وضع حدا لهذه الهيمنة.
ورغم تزويد بعض الدبابات بدروع تفاعلية لمنحها حماية أكبر، إلا أن تصميم نظام "متيس إم - 1" الروسي يمكنه من اختراق جميع أنواع الدروع وتحويل الهدف إلى كتلة من النار، حسب موقع
"روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
19 نوفمبر 2022, 20:13 GMT
ويصنف "متيس إم - 1" ضمن أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات المحمولة، التي تم تصميمها لتدمير:
الدبابات
العادية والمزودة بدروع تفاعلية.
26 أكتوبر 2022, 16:07 GMT
المواصفات الفنية لنظام "متيس إم - 1"
المدى: من 80 مترا إلى 2000 متر.
نوع الرأس الحربي: حراري ترادفي.
وزن القاذف بدون الصاروخ: 9.5 كغ.
وزن القاذف بالصاروخ: 13.8 كغ.
مدى الرصد الحراري: 6.5 كلم.
ويمكن استخدام أنظمة "متيس إم - 1" الصاروخية
ضد الدبابات على مدار الساعة ليلا أو نهارا، ويتكون النظام من الأجزاء القتالية والمكونات الخاصة بالصيانة إضافة إلى وسائل التدريب الخاصة به.