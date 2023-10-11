https://sputnikarabic.ae/20231011/متيس-إم---1-نظام-صاروخي-روسي-مضاد-للدبابات-1081911460.html

"متيس إم - 1"... نظام صاروخي روسي مضاد للدبابات

"متيس إم - 1"... نظام صاروخي روسي مضاد للدبابات

تمتلك الدبابات دروعا فولاذية وقوة نيرانية جعلتها أخطر أسلحة الحروب البرية بلا منازع، لكن ظهور الأنظمة الصاروخية الخارقة للدروع مثل نظام "متيس - 1" الروسي وضع... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T15:46+0000

2023-10-11T15:46+0000

2023-10-11T15:46+0000

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ورغم تزويد بعض الدبابات بدروع تفاعلية لمنحها حماية أكبر، إلا أن تصميم نظام "متيس إم - 1" الروسي يمكنه من اختراق جميع أنواع الدروع وتحويل الهدف إلى كتلة من النار، حسب موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويصنف "متيس إم - 1" ضمن أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات المحمولة، التي تم تصميمها لتدمير:المواصفات الفنية لنظام "متيس إم - 1"ويمكن استخدام أنظمة "متيس إم - 1" الصاروخية ضد الدبابات على مدار الساعة ليلا أو نهارا، ويتكون النظام من الأجزاء القتالية والمكونات الخاصة بالصيانة إضافة إلى وسائل التدريب الخاصة به.

https://sputnikarabic.ae/20221119/فيخر-1-صاروخ-روسي-موجه-مضاد-للدروع-التفاعلية-1070343735.html

https://sputnikarabic.ae/20221026/ما-هو-الدرع-التفاعلي-الذي-يحمي-الدبابات-من-الصواريخ-الخارقة-للدروع-1069510460.html

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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم