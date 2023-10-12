https://sputnikarabic.ae/20231012/الأمم-المتحدة-أكثر-من-338-ألف-نازح-في-قطاع-غزة-1081918834.html
الأمم المتحدة: أكثر من 338 ألف نازح في قطاع غزة
الأمم المتحدة: أكثر من 338 ألف نازح في قطاع غزة
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص تم إجبارهم على مغادرة منازلهم في قطاع غزة، حيث يستمر القصف الإسرائيلي الكثيف في ضرب القطاع. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T02:43+0000
2023-10-12T02:43+0000
2023-10-12T02:43+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081821439_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a09c5dc2a481ded4c66bdecb61a338b.jpg
وقالت وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان: "لا يزال النزوح الجماعي في جميع أنحاء قطاع غزة مستمرا. وقد ارتفع عدد النازحين في غزة بمقدار 75 ألف شخص إضافي حتى مساء يوم الأربعاء، ووصل إلى 338,934 شخص.يأتي إعلان ذلك في في حين تواصل إسرائيل قصفا مكثفا لقطاع غزة، المكتظ بالسكان حيث يعيش فيه 2.3 مليون نسمة.وأوضحت "أوتشا" أن نحو 220 ألف شخص، أو نحو ثلثي النازحين، فروا للمأوى في المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفر أيضًا ما يقرب من 15 ألف شخصًا إلى مدارس تديرها السلطة الفلسطينية.هذا وقد دمرت عمليات القصف الإسرائيلي أو جعلت العديد من وحدات الإسكان غير صالحة للسكن في غزة، وفقًا لـ "أوتشا"، التي استشهدت بأرقام وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة.وقالت الوكالة إن 22,850 وحدة سكنية تكبدت أضرارًا متوسطة إلى طفيفة، معبرة عن قلقها أيضًا إزاء تدمير البنية التحتية المدنية الكبيرة نتيجة القصف.ويتعرض قطاع غزة منذ أيام لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ضمن عملية أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية" ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحماس السبت المنصرم بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف.وقتل خلال "طوفان الأقصى" أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب أكثر من 4000 وقتل ما يربو على 1100 فلسطيني وأصيب أكثر من خمسة الآف.وأعلنت إسرائيل أنها تشن حرب على غزة وليس عملية عسكرية هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته تواصل المقاومة الفلسطينية منذ السبت المنصرم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231012/الجيش-الإسرائيلي-هجوم-واسع-النطاق-على-العديد-من-مواقع-حماس-في-قطاع-غزة-1081919049.html
https://sputnikarabic.ae/20231012/ألمانيا-تضع-طائرتين-مسيرتين-حربيتين-تحت-تصرف-إسرائيل-في-القتال-ضد-حماس-1081918242.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081821439_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b18073e581566c258b3382a88c0c2e2f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الأمم المتحدة: أكثر من 338 ألف نازح في قطاع غزة
تابعنا عبر
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص تم إجبارهم على مغادرة منازلهم في قطاع غزة، حيث يستمر القصف الإسرائيلي الكثيف في ضرب القطاع.
وقالت وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان: "لا يزال النزوح الجماعي في جميع أنحاء قطاع غزة مستمرا. وقد ارتفع عدد النازحين في غزة بمقدار 75 ألف شخص إضافي حتى مساء يوم الأربعاء، ووصل إلى 338,934 شخص.
يأتي إعلان ذلك في في حين تواصل إسرائيل قصفا مكثفا لقطاع غزة، المكتظ بالسكان حيث يعيش فيه 2.3 مليون نسمة.
وأوضحت "أوتشا" أن نحو 220 ألف شخص، أو نحو ثلثي النازحين، فروا للمأوى في المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفر أيضًا ما يقرب من 15 ألف شخصًا إلى مدارس تديرها السلطة الفلسطينية.
هذا وقد دمرت عمليات القصف الإسرائيلي
أو جعلت العديد من وحدات الإسكان غير صالحة للسكن في غزة، وفقًا لـ "أوتشا"، التي استشهدت بأرقام وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة.
وقالت الوكالة إن 22,850 وحدة سكنية تكبدت أضرارًا متوسطة إلى طفيفة، معبرة عن قلقها أيضًا إزاء تدمير البنية التحتية المدنية الكبيرة نتيجة القصف.
ويتعرض قطاع غزة منذ أيام لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي
على قطاع غزة ضمن عملية أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية" ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحماس السبت المنصرم بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف.
وقتل خلال "طوفان الأقصى" أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب أكثر من 4000 وقتل ما يربو على 1100 فلسطيني وأصيب أكثر من خمسة الآف.
وأعلنت إسرائيل أنها تشن حرب على غزة
وليس عملية عسكرية هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته تواصل المقاومة الفلسطينية منذ السبت المنصرم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية.