https://sputnikarabic.ae/20231012/مشهد-لم-يره-طوال-حياته-جنرال-إسرائيلي-سابق-يطالب-بـمحو-آثار-عملية-طوفان-الأقصى-على-بلاده-1081929868.html

"مشهد لم يره طوال حياته"... جنرال إسرائيلي سابق يطالب بـ"محو" آثار عملية "طوفان الأقصى" على بلاده

"مشهد لم يره طوال حياته"... جنرال إسرائيلي سابق يطالب بـ"محو" آثار عملية "طوفان الأقصى" على بلاده

طالب جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الخميس، بمحو آثار ما أسماه بنتائج العملية العسكرية التي أطلقتها حركة حماس "طوفان الأقصى" على بلاده. 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T09:44+0000

2023-10-12T09:44+0000

2023-10-12T09:44+0000

الأخبار

العالم العربي

طوفان الأقصى

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081926672_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fa0b0c278cb43fddcc80f2e832cdf14.jpg

وأجرت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، مقابلة مع الجنرال يوسي بيليد، القائد السابق للقيادة الشمالية الإسرائيلية، أكد من خلالها أنه لم يشهد في حياته العسكرية طوال 30 عاما في الجيش، مثل ما مرَّ به في عملية "طوفان الأقصى".ودعا الجنرال بيليد إلى محو آثار عملية "طوفان الأقصى" على إسرائيل، مؤكدا أن ما جرى فجر السبت الماضي، السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لم يشهده طوال حياته، والتي أعادت إليه ذكرى "المحرقة النازية".ويأتي هذا في وقت ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية إلى 220 قتيلا، بعدما تم الإعلان عن مقتل 31 جنديا وضابطا جدد، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن عدد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية وصل إلى 81 جنديا وضابطا.ولقي معظم قتلى الجيش الإسرائيلي حتفهم في المناطق الحدودية مع قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي حصيلة قتلى إسرائيل منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حتى الآن، 1300 قتيل، إضافة إلى 3 آلاف و300 مصاب، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنها قامت بإجلاء آلاف الإسرائيليين من 24 مستوطنة في غلاف غزة، مشيرةً إلى أن عمليات الإخلاء لا تزال مستمرة.ومنذ إطلاق الجيش الإسرائيلي لعملية "السيوف الحديدية"، السبت الماضي، ضد المقاومة الفلسطينية، تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية تنفيذ غارات جوية عنيفة على قطاع غزة وخاصة في مخيم الشاطئ، غرب قطاع غزة، وجباليا (شمال شرق)، ما تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى.يشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".في وقت تمكنت حركة حماس من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وعلى الفور، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231012/جنود-إسرائيليون-يروون-تفاصيل-الصدمة-كيف-اخترقت-حماس-الجدار-المدجج-بالأجهزة-المتطورة-1081928593.html

https://sputnikarabic.ae/20231007/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-عسكرية-في-قطاع-غزة-باسم-السيوف-الحديدية-1081742907.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين