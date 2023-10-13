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https://sputnikarabic.ae/20231013/عضو-المكتب-السياسي-لـحماس-الفلسطينيون-لن-يرحلوا-عن-أرضهم-في-غزة-رغم-المحاولات-1081972218.html
عضو المكتب السياسي لـ"حماس": الفلسطينيون لن يرحلوا عن أرضهم في غزة رغم المحاولات
عضو المكتب السياسي لـ"حماس": الفلسطينيون لن يرحلوا عن أرضهم في غزة رغم المحاولات
قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، سهيل الهندي، إن "الشعب الفلسطيني على أتم الجهوزية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا أنه "لن يرحل عن أرضه مهما بلغت... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T13:12+0000
2023-10-13T13:13+0000
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وهدد الهندي بأن "رد المقاومة سيكون مزلزلا في حال نفذ العدو هذا المخطط"، مشيرا إلى أن المقاومة أعدت لهذا اليوم، مؤكدا أنه "لذلك نحن لا نخشى من كل تهديدات وتصرفات الاحتلال".ولفت في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني كثيرا في ظل استمرار آلة القتل بشكل كبير لكن هذه الدماء ستكون لعنة على المحتل".وعن ملف الرهائن المحتجزين لدى حماس، قال إن "إسرائيل تحاول إظهار عدم اهتمامها بالرهائن، الذين لهم أهل وأسر تضغط بشكل كبير على حكومة إسرائيل، لكنها الآن تحاول تجاهل هذه الضغوط".ونوه عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى وجود "بعض المحاولات والوساطات لإيقاف الحرب، لكنها دون المستوى المطلوب"، لكنه اعتبر أن "الميدان هو الذي يتحدث" في ظل "حالة الثبات والصبر من الشعب الفلسطيني والمقاومين".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، وليد أبو حية، أن بلاده لن توقف الحرب ضد "حماس" بسبب موضوع "المختطفين"، محملا حركة "الجهاد الإسلامي" وحركة "حماس" المسؤولية عن سلامة الأسرى في غزة.وأوضح أبو حية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" قائلا: "نحن الآن في حالة حرب، وسنحاول أن ننهيها، وبعد ذلك سيدور حديث عن المختطفين، ولن تقف العملية العسكرية بسبب هذا الموضوع".وشهد الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية جولة جديدة بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وسارعت إسرائيل بالرد بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة "وفق القانون".
https://sputnikarabic.ae/20231013/الولايات-المتحدة-تتعهد-بتوفير-كل-ما-يلزم-لإسرائيل-للدفاع-عن-نفسها-1081971577.html
https://sputnikarabic.ae/20231013/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الآن-وقت-الحرب-وسنجري-تحقيقا-بشأن-طوفان-الأقصى-في-وقت-لاحق-1081971167.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار, حصري
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار, حصري

عضو المكتب السياسي لـ"حماس": الفلسطينيون لن يرحلوا عن أرضهم في غزة رغم المحاولات

13:12 GMT 13.10.2023 (تم التحديث: 13:13 GMT 13.10.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatحركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ بغزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور
حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ بغزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، سهيل الهندي، إن "الشعب الفلسطيني على أتم الجهوزية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا أنه "لن يرحل عن أرضه مهما بلغت المحاولات".
وهدد الهندي بأن "رد المقاومة سيكون مزلزلا في حال نفذ العدو هذا المخطط"، مشيرا إلى أن المقاومة أعدت لهذا اليوم، مؤكدا أنه "لذلك نحن لا نخشى من كل تهديدات وتصرفات الاحتلال".
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
الولايات المتحدة تتعهد بتوفير كل ما يلزم لإسرائيل "للدفاع عن نفسها"
12:40 GMT
ولفت في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني كثيرا في ظل استمرار آلة القتل بشكل كبير لكن هذه الدماء ستكون لعنة على المحتل".
وذكر الهندي أن "المقاومة لم تقدم على مثل هذه الإنجازات في تاريخ العمل العسكري والقتالي، وهي استعدت لها، وبناء عليه، إذا دخل العدو إلى غزة فإنه سينهزم".
وعن ملف الرهائن المحتجزين لدى حماس، قال إن "إسرائيل تحاول إظهار عدم اهتمامها بالرهائن، الذين لهم أهل وأسر تضغط بشكل كبير على حكومة إسرائيل، لكنها الآن تحاول تجاهل هذه الضغوط".
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
وزير الدفاع الإسرائيلي: الآن وقت الحرب وسنجري تحقيقا بشأن "طوفان الأقصى" في وقت لاحق
12:27 GMT
ونوه عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى وجود "بعض المحاولات والوساطات لإيقاف الحرب، لكنها دون المستوى المطلوب"، لكنه اعتبر أن "الميدان هو الذي يتحدث" في ظل "حالة الثبات والصبر من الشعب الفلسطيني والمقاومين".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، وليد أبو حية، أن بلاده لن توقف الحرب ضد "حماس" بسبب موضوع "المختطفين"، محملا حركة "الجهاد الإسلامي" وحركة "حماس" المسؤولية عن سلامة الأسرى في غزة.
وأوضح أبو حية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" قائلا: "نحن الآن في حالة حرب، وسنحاول أن ننهيها، وبعد ذلك سيدور حديث عن المختطفين، ولن تقف العملية العسكرية بسبب هذا الموضوع".
تداعيات القصف الصاروخي لـحماس في عسقلان، غلاف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
"كتائب القسام" تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي بصاروخ "عياش 250"
12:19 GMT
وشهد الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية جولة جديدة بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وسارعت إسرائيل بالرد بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة "وفق القانون".
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