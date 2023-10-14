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الأمم المتحدة: أسوأ مراحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم تأت بعد
الأمم المتحدة: أسوأ مراحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم تأت بعد
صرّح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن أسوأ ما في الصراع بين إسرائيل وغزة لم يأت بعد، حيث أصبح الوضع الإنساني لا يحتمل. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T20:16+0000
2023-10-14T20:16+0000
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وقال: "يعاني المدنيون منذ أسبوع من دمار لا يطاق. وأخشى أن الأسوأ لم يأت بعد... إن الوضع الإنساني الحرج بالفعل في غزة، سرعان ما أصبح لا يطاق".وأضاف غريفيث أن المنازل والمدارس والملاجئ والمراكز الصحية وأماكن العبادة تعرضت لقصف مكثف، وتم تدمير مناطق سكنية بأكملها وسويت بالأرض.ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231014/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-أمريكا-تتحمل-مسؤولية-استمرار-العدوان-الإسرائيلي-1082012862.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم

الأمم المتحدة: أسوأ مراحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم تأت بعد

20:16 GMT 14.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatنتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة
نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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صرّح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن أسوأ ما في الصراع بين إسرائيل وغزة لم يأت بعد، حيث أصبح الوضع الإنساني لا يحتمل.
وقال: "يعاني المدنيون منذ أسبوع من دمار لا يطاق. وأخشى أن الأسوأ لم يأت بعد... إن الوضع الإنساني الحرج بالفعل في غزة، سرعان ما أصبح لا يطاق".
وأضاف غريفيث أن المنازل والمدارس والملاجئ والمراكز الصحية وأماكن العبادة تعرضت لقصف مكثف، وتم تدمير مناطق سكنية بأكملها وسويت بالأرض.
الجيش الاسرائيلي يدمر مساجد ومصارف ومدارس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تتحمل مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي
19:23 GMT
ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.
وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
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