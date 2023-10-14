https://sputnikarabic.ae/20231014/ردا-على-صور-متداولة-مصر-تؤكد-أن-معبر-رفح-الحدودي-مع-غزة-مفتوح-ولم-يتم-إغلاقه-1081992232.html

ردا على صور متداولة... مصر تؤكد أن معبر رفح الحدودي مع غزة مفتوح ولم يتم إغلاقه

ردا على صور متداولة... مصر تؤكد أن معبر رفح الحدودي مع غزة مفتوح ولم يتم إغلاقه

ردت مصر، اليوم السبت، على الصور المتداولة بشأن "مزاعم إغلاق معبر رفح بشكل نهائي، بتركيب جدار أسمنتي لا يمكن تجاوزه". 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T08:00+0000

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وأفادت قناة "إكسترا نيوز" الحكومية، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن "مصر أكدت أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة مفتوح ولم يتم إغلاقه".وحددت مصر مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات من الأطراف الدولية، داعية إلى ضرورة التنفيذ العاجل وإرسال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بسبب نفادها.وأكدت مصر، في بيانها، "تدمير مرافق معبر رفح بالجانب الفسطيني"، مطالبة إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر.وحذرت مصر، أمس الجمعه، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوبا.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها، أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن الإقدام على تلك الخطوات التصعيدية، لما سيعقبها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.وكان ضباط الاتصال في الجيش الإسرائيلي أبلغوا قادة فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أن "جميع سكان غزة شمال وادي غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة المقبلة"، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.وقالت الأمم المتحدة إن إسرائيل سلمت الرسالة لفريقها في غزة قبيل منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي، لافتة إلى أن "هذا يصل إلى نخو 1.1 مليون شخص، وينطبق نفس الأمر على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في مرافق الأمم المتحدة - بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

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