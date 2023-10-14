https://sputnikarabic.ae/20231014/صحيفة-26-ألف-مستوطن-إسرائيلي-يخلون-بلدة-سديروت-في-غلاف-غزة-1081988623.html
صحيفة: 26 ألف مستوطن إسرائيلي يخلون بلدة سديروت في غلاف غزة
صحيفة: 26 ألف مستوطن إسرائيلي يخلون بلدة سديروت في غلاف غزة
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن غالبية سكان بلدة سديروت في غلاف غزة هجروها خلال الأيام الأخيرة على خلفية التصاعد المستمر للأوضاع. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T06:19+0000
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ونقلت وكالة "صفا" عن الصحيفة أن من بين سكان سديروت البالغ عددهم 36 ألف، قام 26 ألف منهم بإخلاء البلدة وانتقلوا للسكن في فنادق واقعة منطقة الوسط خشية تكرر عمليات الاقتحام من عناصر كتائب القسام.وصرح أحد مستوطني سديروت ويدعى " دافيد أبو حصيرة" قائلا إنه قرر ترك البلدة بسبب وضعها بالغ الخطورة واستمرار سقوط الصواريخ عليها.وأضاف المستوطن أنه يعيش في البلدة منذ 66 عام ولم يتركها في أي من الجولات السابقة إلا أنه قرر هذه المرة الرحيل وذلك على ضوء اقتحامها والخوف من المرحلة المقبلة.وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن إخلاء المستوطنة يأتي ضمن خطة "هبوب الريح" والتي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق، حيث تم الانتقال الى مدينة عسقلان لتطبيق الخطة فيها وعرض على من يرغب الرحيل على المدينة الاستضافة في الفنادق أو لدى أقاربه في مناطق أخرى.وفي وقت سابق، دعا رئيس بلدية مستوطنة سديروت، ألون دافيدي، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى إيجاد طريقة لإجلاء مستوطنيه والبحث عن بديل آمن لهم حتى ولو كانت فنادق، بهدف العيش فيها حتى يعود الهدوء إلى مناطق غلاف غزة. وحث رئيس بلدية مستوطنة سديروت الإسرائيلية على منح الجيش الفرصة لترميم ما جرى في تلك المستوطنة وغيرها من مستوطنات غلاف غزة، مع منحه أيضا الفرصة للقيام بما هو ضروري للحرب مع قطاع غزة، على حد قوله.وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية" على حد قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، كما نجحت حركة حماس في أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.من ناحية أخرى، أعلن مكتب نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
صحيفة: 26 ألف مستوطن إسرائيلي يخلون بلدة سديروت في غلاف غزة
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن غالبية سكان بلدة سديروت في غلاف غزة هجروها خلال الأيام الأخيرة على خلفية التصاعد المستمر للأوضاع.
ونقلت وكالة
"صفا" عن الصحيفة أن من بين سكان سديروت البالغ عددهم 36 ألف، قام 26 ألف منهم بإخلاء البلدة وانتقلوا للسكن في فنادق واقعة منطقة الوسط خشية تكرر عمليات الاقتحام من عناصر كتائب القسام.
وصرح أحد مستوطني سديروت ويدعى " دافيد أبو حصيرة" قائلا إنه قرر ترك البلدة بسبب وضعها بالغ الخطورة واستمرار سقوط الصواريخ عليها.
وأضاف المستوطن أنه يعيش في البلدة منذ 66 عام ولم يتركها في أي من الجولات السابقة إلا أنه قرر هذه المرة الرحيل وذلك على ضوء اقتحامها والخوف من المرحلة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن إخلاء المستوطنة يأتي ضمن خطة "هبوب الريح" والتي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق، حيث تم الانتقال الى مدينة عسقلان لتطبيق الخطة فيها وعرض على من يرغب الرحيل على المدينة الاستضافة في الفنادق أو لدى أقاربه في مناطق أخرى.
وفي وقت سابق، دعا رئيس بلدية مستوطنة سديروت، ألون دافيدي، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى إيجاد طريقة لإجلاء مستوطنيه والبحث عن بديل آمن لهم حتى ولو كانت فنادق، بهدف العيش فيها حتى يعود الهدوء إلى مناطق غلاف غزة.
وحث رئيس بلدية مستوطنة سديروت الإسرائيلية على منح الجيش الفرصة لترميم ما جرى في تلك المستوطنة وغيرها من مستوطنات غلاف غزة
، مع منحه أيضا الفرصة للقيام بما هو ضروري للحرب مع قطاع غزة، على حد قوله.
وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"
الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية" على حد قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، كما نجحت حركة حماس في أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
من ناحية أخرى، أعلن مكتب نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".