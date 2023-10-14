https://sputnikarabic.ae/20231014/عباس-يؤكد-في-اتصال-مع-بايدن-رفضه-تهجير-الفلسطينيين-من-غزة-1082014482.html

عباس يؤكد في اتصال مع بايدن رفضه تهجير الفلسطينيين من غزة

عباس يؤكد في اتصال مع بايدن رفضه تهجير الفلسطينيين من غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، ورفضه تهجير سكان القطاع. 14.10.2023, سبوتنيك عربي

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رام الله - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن عباس أكد خلال اتصال هاتفي مع بايدن "على ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك، والرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة".وشدد الرئيس الفلسطيني على "الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين، داعيا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين".ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231014/الأمم-المتحدة-أسوأ-مراحل-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-لم-تأت-بعد-1082013930.html

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