https://sputnikarabic.ae/20231014/فلسطين-تعلن-عن-إجراء-اتصالات-مكثفة-مع-دول-عربية-للتوصل-لوقف-إطلاق-نار-في-غزة-1081991637.html
فلسطين تعلن عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول عربية للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة
فلسطين تعلن عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول عربية للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة
أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، عن "إجراء اتصالات مكثفة مع الأشقاء العرب ودول عديدة من أجل الوصول لوقف إطلاق نار في قطاع غزة". 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T07:22+0000
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وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، عبر حسابه على "إكس"، إن الاتصالات تناقش أيضا التوصل إلى "فتح ممرات لتزويد شعبنا في قطاع غزة بالمواد الغذائية والطبية وإعادة الكهرباء والماء وتجنيبه كوارث هذه الحرب المدمرة وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم ووقف العدوان فورا".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231014/بوريل-إجلاء-مليون-فلسطيني-من-شمال-قطاع-غزة-أمر-خطير-للغاية-وشبه-مستحيل-1081987530.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
فلسطين تعلن عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول عربية للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة
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أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، عن "إجراء اتصالات مكثفة مع الأشقاء العرب ودول عديدة من أجل الوصول لوقف إطلاق نار في قطاع غزة".
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، عبر حسابه على "إكس"، إن الاتصالات تناقش أيضا التوصل إلى "فتح ممرات لتزويد شعبنا في قطاع غزة بالمواد الغذائية والطبية وإعادة الكهرباء والماء وتجنيبه كوارث هذه الحرب المدمرة وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم ووقف العدوان فورا".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.