https://sputnikarabic.ae/20231014/هنية-لا-هجرة-من-غزة-إلى-مصر-باقون-على-أرضنا-فيديو-1082008975.html

هنية: لا هجرة من غزة إلى مصر.. باقون على أرضنا.. فيديو

هنية: لا هجرة من غزة إلى مصر.. باقون على أرضنا.. فيديو

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أن الفلسطينيين في غزة لا يسعون للخروج من القطاع في اتجاه مصر. 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T16:46+0000

2023-10-14T16:46+0000

2023-10-14T16:46+0000

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

حركة حماس

أخبار قطاع غزة

إسماعيل هنية

العالم العربي

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وقال هنية في كلمة متلفزة مساء اليوم السبت: "مصر هي الحاضنة وترحب دائما بالفلسطينيين ونؤكد لكي يا مصر أننا باقون على أرضنا وهو نفس موقفكم.. قراركم برفض التوطين هو قرارنا".وأردف بقوله: "أهل غزة متجذرون في أرضهم ولن يخرجوا من غزة"، مضيفا أنهم في إسرائيل "يعتقدون أنه بهذه الحرب النفسية والتهويل أنهم سيدفعونهم إلى النزوح لكن هيهات".وكانت الجيش الإسرائيلي قد دعا سكان مدينة غزة إلى النزوج جنوبا للشروع في عملية عسكرية برية واسعة في القطاع.وتحدثت تقارير إسرائيلية وأمريكية عن نقاشات بين تل أببيب وواشنطن حول إمكانية فتح "ممر إنساني" للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، فيما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفض بلاده لتلك الفرضية، مؤكدا بدلا عن ذلك استعداد مصر لتقديم كافة المساعدة اللازمة للفلسطينيين في غزة.وأضاف هنية في كلمته مساء اليوم: "نقف أمام تداعيات هائلة للهزيمة الاستراتيجية للعدو في 7 أكتوبر التي أحدثت زلزلاً كبيراً في قلب كيانه".ومضى رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" بقوله: "الاحتلال لجأ إلى ارتكاب المجازر والتهجير ليمحو عار الهزيمة التي لحقت به بعد ضربة القسام".وتابع: "لم يستطع جيش العدو الجبان مواجهة رجالنا الشجعان فلجأ إلى ارتكاب المجازر"، مضيفا "سنستأنف استرتيجية التحرير والعودة رغم ما يقوم به العدو بدعم من الولايات المتحدة والغرب".وبحسب هنية فإن "الضربة الاستراتيجية التي لحقت بالاحتلال تقول إن تحرير أرضنا بات قريب المنال".ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231014/تلفزيون-حكومي-مصر-رفضت-السماح-لرعايا-أمريكا-المرور-من-معبر-رفح-واشترطت-تمرير-المساعدات-1082000842.html

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, إسماعيل هنية, العالم العربي