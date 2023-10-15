https://sputnikarabic.ae/20231015/الخارجية-الإيرانية-التصريحات-التي-نقلت-عن-بعثتنا-في-الأمم-المتحدة-بشأن-إسرائيل-مجتزأة-من-سياقها-1082047127.html
الخارجية الإيرانية: التصريحات التي نقلت عن بعثتنا في الأمم المتحدة بشأن إسرائيل مجتزأة من سياقها
الخارجية الإيرانية: التصريحات التي نقلت عن بعثتنا في الأمم المتحدة بشأن إسرائيل مجتزأة من سياقها
أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن التصريح المنقول عن مندوب إيران في الأمم المتحدة بشأن عدم اشتباك الجيش مع إسرائيل شريطة ألا تغامر بمهاجمة إيران... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T22:59+0000
2023-10-15T22:59+0000
2023-10-15T22:59+0000
العالم
أخبار إيران
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الخارجية الإيرانية
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وقالت الخارجية الإيرانية في بيان نقله موقع "جادة إيران" عبر حسابه بموقع "إكس"، وكانت تصريحات نقلت عن بعثة إيران بالأمم المتحدة، قيل فيها، إن "قوى المقاومة في المنطقة لديها القدرة للدفاع عن نفسها.. وأن القوات المسلحة في إيران لن تشتبك مع إسرائيل شريطة ألا تغامر بمهاجمة إيران ومصالحها ومواطنيها.وحذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، من "انفجار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط جراء الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة".وقال عبد اللهيان، عقب عودته من جولة شملت العراق ولبنان وسوريا وقطر، إنه "إذا لم يتوقف القصف الإسرائيلي على غزة فأيدي جميع الأطراف في المنطقة على الزناد"، مضيفا أن "المنطقة تشبه مخزون بارود قد ينفجر في أي لحظة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وتابع: "هناك احتمال بحدوث انفجار ضخم في كل ساعة وستكون السيطرة عليه خارج أيدي جميع الأطراف"، مؤكدا أن "مسؤولية فتح أي جبهة جديدة تقع على عاتق الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حذّر في وقت سابق اليوم، من "استمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر". وتشن إسرائيل هجوما دمويا على قطاع غزة وتفرض حصارا خانقا، بعد هجوم شنته حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي.الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 2700 قتيل وعدة آلاف من المصابين في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات، وقطعت المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين.الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي وعد بها.
https://sputnikarabic.ae/20231015/طهران-الجيش-لن-يشتبك-مع-إسرائيل-شريطة-ألا-تغامر-بمهاجمة-إيران-ومصالحها-ومواطنيها-1082045844.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الخارجية الإيرانية
العالم, أخبار إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية: التصريحات التي نقلت عن بعثتنا في الأمم المتحدة بشأن إسرائيل مجتزأة من سياقها
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أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن التصريح المنقول عن مندوب إيران في الأمم المتحدة بشأن عدم اشتباك الجيش مع إسرائيل شريطة ألا تغامر بمهاجمة إيران ومصالحها ومواطنيها، "غير دقيق مجتزأ من سياقه".
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان نقله موقع "جادة إيران" عبر حسابه بموقع "إكس"،
إن إيران ستبقى دائما داعمة للمقاومة ضد الاحتلال ولحق الشعب الفلسطيني الشرعي والطبيعي في مقابل الكيان المزيف والغاصب.
وكانت تصريحات نقلت عن بعثة إيران بالأمم المتحدة، قيل فيها، إن "قوى المقاومة في المنطقة لديها القدرة للدفاع عن نفسها.. وأن القوات المسلحة في إيران لن تشتبك مع إسرائيل شريطة ألا تغامر بمهاجمة إيران ومصالحها ومواطنيها.
وحذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، من "انفجار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط
جراء الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة".
وقال عبد اللهيان، عقب عودته من جولة شملت العراق ولبنان وسوريا وقطر، إنه "إذا لم يتوقف القصف الإسرائيلي على غزة فأيدي جميع الأطراف في المنطقة على الزناد"، مضيفا أن "المنطقة تشبه مخزون بارود قد ينفجر في أي لحظة"، حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
وتابع: "هناك احتمال بحدوث انفجار ضخم في كل ساعة وستكون السيطرة عليه خارج أيدي جميع الأطراف"، مؤكدا أن "مسؤولية فتح أي جبهة جديدة تقع على عاتق الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حذّر في وقت سابق اليوم، من "استمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني
في قطاع غزة المحاصر".
وتشن إسرائيل هجوما دمويا على قطاع غزة وتفرض حصارا خانقا، بعد هجوم شنته حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي.
الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 2700 قتيل وعدة آلاف من المصابين في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات، وقطعت المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.
وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني
في إقامة دولته التي وعد بها.