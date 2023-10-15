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https://sputnikarabic.ae/20231015/وزير-الخارجية-الأمريكي-يصف-اجتماعه-بولي-العهد-السعودي-في-الرياض-بـالمثمر-للغاية-1082021014.html
وزير الخارجية الأمريكي يصف اجتماعه بولي العهد السعودي في الرياض بـ"المثمر للغاية"‏
وزير الخارجية الأمريكي يصف اجتماعه بولي العهد السعودي في الرياض بـ"المثمر للغاية"‏
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن اجتماعه مع ولي العهد السعودي، الأمير ‏محمد بن سلمان، في الرياض، اليوم الأحد، كان "مثمرا للغاية".‏ 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T07:10+0000
2023-10-15T07:10+0000
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وجاء تصريح بلينكن المتقضب ردا على أحد المراسلين، لدى عودته إلى الفندق الذي يقيم فيه الوفد الأمريكي بالرياض.وكان مسؤول أمريكي أفاد أن اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مع ولي العهد السعودي، سيستمر أقل من ساعة.وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة في المنطقة تشمل 6 دول عربية، منذ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل 1300 شخص، ليعقبها حملة قصف إسرائيلية كثيفة قتلت أكثر من 2300 فلسطيني في قطاع غزة، مع ترقب اجتياح بري إسرائيلي للقطاع المحاصر.وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكد أمس السبت، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني ‏من غزة، معربا عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل‎.‎وشدد ابن فرحان خلال لقاء مع بلينكن عُقد في ديوان وزارة الخارجية السعودية في الرياض، على "مطالبة السعودية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشيا مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة من غذاء ودواء، والحاجة إلى بذل جهد جماعي سريع لوقف دوامة العنف المستمرة، وكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين لمنع حدوث كارثة إنسانية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وبيّن ابن فرحان أن "الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حل سياسي عادل وشامل للنزاع، وأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته لوقف العنف والدفع بعملية السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية".كما أوضح وزير الخارجية السعودي لنظيره الأمريكي في اللقاء، أن "الأولوية الحالية هي العمل على منع سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء نتيجة لدوامة العنف المستمرة"، وشدد على "ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وأن أي أعمال تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ستفاقم من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في تلك المنطقة"، بحسب قوله.يشار إلى أن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أكد الاثنين الماضي، أن "إسرائيل لا ترى أي سبب لحذف مسألة تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية من جدول الأعمال".وأضاف أردان أن بلاده "لا تزال ملتزمة بتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية"، متابعا: "نعتقد أن هناك دولا معتدلة في منطقتنا تريد تطبيع العلاقات والعيش في سلام، والمملكة العربية السعودية هي بالتأكيد واحدة منها".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
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ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي يصف اجتماعه بولي العهد السعودي في الرياض بـ"المثمر للغاية"‏

07:10 GMT 15.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن اجتماعه مع ولي العهد السعودي، الأمير ‏محمد بن سلمان، في الرياض، اليوم الأحد، كان "مثمرا للغاية".‏
وجاء تصريح بلينكن المتقضب ردا على أحد المراسلين، لدى عودته إلى الفندق الذي يقيم فيه الوفد الأمريكي بالرياض.
وكان مسؤول أمريكي أفاد أن اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مع ولي العهد السعودي، سيستمر أقل من ساعة.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة في المنطقة تشمل 6 دول عربية، منذ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل 1300 شخص، ليعقبها حملة قصف إسرائيلية كثيفة قتلت أكثر من 2300 فلسطيني في قطاع غزة، مع ترقب اجتياح بري إسرائيلي للقطاع المحاصر.
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكد أمس السبت، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني ‏من غزة، معربا عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل‎.‎
وشدد ابن فرحان خلال لقاء مع بلينكن عُقد في ديوان وزارة الخارجية السعودية في الرياض، على "مطالبة السعودية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشيا مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة من غذاء ودواء، والحاجة إلى بذل جهد جماعي سريع لوقف دوامة العنف المستمرة، وكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين لمنع حدوث كارثة إنسانية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وبيّن ابن فرحان أن "الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حل سياسي عادل وشامل للنزاع، وأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته لوقف العنف والدفع بعملية السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في وزارة الخارجية بالرياض، المملكة العربية السعودية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
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كما أوضح وزير الخارجية السعودي لنظيره الأمريكي في اللقاء، أن "الأولوية الحالية هي العمل على منع سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء نتيجة لدوامة العنف المستمرة"، وشدد على "ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وأن أي أعمال تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ستفاقم من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في تلك المنطقة"، بحسب قوله.
يشار إلى أن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أكد الاثنين الماضي، أن "إسرائيل لا ترى أي سبب لحذف مسألة تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية من جدول الأعمال".
وأضاف أردان أن بلاده "لا تزال ملتزمة بتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية"، متابعا: "نعتقد أن هناك دولا معتدلة في منطقتنا تريد تطبيع العلاقات والعيش في سلام، والمملكة العربية السعودية هي بالتأكيد واحدة منها".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمته أمام القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
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وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
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