https://sputnikarabic.ae/20231015/وزير-الخارجية-الإيراني-يلتقي-هنية-في-قطر-لأول-مرة-منذ-بدء-طوفان-الأقصى-فيديو-1082019759.html

وزير الخارجية الإيراني يلتقي هنية في قطر لأول مرة منذ بدء "طوفان الأقصى"... فيديو

وزير الخارجية الإيراني يلتقي هنية في قطر لأول مرة منذ بدء "طوفان الأقصى"... فيديو

التقى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، ‏إسماعيل هنية، في العاصمة القطرية الدوحة.‏ 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T05:26+0000

2023-10-15T05:26+0000

2023-10-15T05:26+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) فيديو للقاء عبد اللهيان وهنية، وأشارت إلى أنه تم عقد اجتماع بين الطرفين.وعقد الاجتماع، أمس السبت، بعد ساعات من وصول وزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة، حيث التقى أيضا مع وزير الخارجية ورئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.ويعد اللقاء بين أمير عبد اللهيان وإسماعيل هنية، هو الأول بين مسؤولين إيرانيين ومسؤولين من حركة "حماس" منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي شنت من خلالها حركة المقاومة الفلسطينية عملية غير مسبوقة ضد النظام الصهيوني من قطاع غزة.وتعد قطر هي رابع محطة من جولة إقليمية لوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، التى بدأت يوم الخميس الماضي، وزار حتى الآن العراق وسوريا ولبنان، من أجل إجراء محادثات تركز على الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أمس السبت، أن الفلسطينيين في غزة لا يسعون للخروج من القطاع في اتجاه مصر.وقال هنية في كلمة متلفزة: "مصر هي الحاضنة وترحب دائما بالفلسطينيين ونؤكد لك يا مصر أننا باقون على أرضنا وهو نفس موقفكم.. قراركم برفض التوطين هو قرارنا".وأردف بقوله: "أهل غزة متجذرون في أرضهم ولن يخرجوا من غزة"، مضيفا أنهم في إسرائيل "يعتقدون أنه بهذه الحرب النفسية والتهويل أنهم سيدفعونهم إلى النزوح لكن هيهات".وتحدثت تقارير إسرائيلية وأمريكية عن نقاشات بين تل أببيب وواشنطن حول إمكانية فتح "ممر إنساني" للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، فيما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفض بلاده لتلك الفرضية، مؤكدا بدلا عن ذلك استعداد مصر لتقديم كافة المساعدة اللازمة للفلسطينيين في غزة.ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231009/إيران-تنفي-مجددا-ضلوعها-في-عملية-طوفان-الأقصى-1081829594.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل