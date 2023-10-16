https://sputnikarabic.ae/20231016/دراسة-تثبت-أن-القهوة-من-دون-سكر-قادرة-على-إنقاص-الوزن-خلال-4-سنوات-1082060843.html

دراسة تثبت أن القهوة من دون سكر قادرة على إنقاص الوزن خلال 4 سنوات

دراسة تثبت أن القهوة من دون سكر قادرة على إنقاص الوزن خلال 4 سنوات

تزعم دراسة جديدة، أن إضافة فنجان إضافي من القهوة إلى الروتين اليومي، قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في الوزن على مدى 4 سنوات. 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T10:52+0000

2023-10-16T10:52+0000

2023-10-16T10:52+0000

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وأشارت إلى أن تناول كوب إضافي من القهوة غير المحلاة ارتبط بانخفاض في الوزن قدره ربع رطل (0.12 كيلو غرام) على مدى 4 سنوات.واستند باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، ماساتشوستس، في نتائج دراستهم المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، على بيانات من 3 دراسات سابقة واسعة النطاق، أجاب فيها المشاركون على استبيانات حول الطعام والشراب الذي يتناولونه خلال النهار، إلى جانب تسجيل أوزانهم.وأجريت الدراسات بين عامي 1986 و2015.وقارن الباحثون عادات استهلاك القهوة لدى المشاركين، وتغيرات وزنهم خلال زيادات مدتها 4 سنوات.وركزوا في بحثهم على تناول القهوة التي تحتوي على الكافيين ومنزوعة الكافيين، وفكروا فيما إذا كان الناس قد أضافوا السكر أو غير المحليات أو الكريمة إلى مشروباتهم.ووجد العلماء أن كوبا إضافيا من القهوة غير المحلاة يوميا، يرتبط بانخفاض قدره 0.26 رطل أو 0.12 كيلو غرام على مدى 4 سنوات.ومع ذلك، إذا زاد المشاركون تناولهم اليومي بمقدار ملعقة صغيرة فقط من السكر، فقد اكتسبوا 0.20 رطل (0.09 كيلو غرام) خلال نفس الفترة.وكان من مفاجآت الدراسة، أن وضع "مبيض القهوة الكريمي أو الخالي من الألبان" ليس له تأثير على الوزن.ورجحوا أن "السكر المضاف قد يقضي على فقدان الوزن المرتبط بالقهوة، لأنه يمكن أن يكون مصدرا للسعرات الحرارية الإضافية، بينما قد تساهم الكريمة أو المُحلي في الشعور بالشبع، لأنها تحتوي على البروتين أو الدهون".وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن نتائجهم من الممكن أن تقدم استراتيجية فعالة لإدارة الوزن، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، خاصة وأن زيادة الوزن الملحوظة بسبب استهلاك السكر كانت أكثر وضوحا لدى هؤلاء المشاركين.

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إنقاص الوزن, علوم, منوعات, الأخبار