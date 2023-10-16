https://sputnikarabic.ae/20231016/شرطة-دبي-تصدر-بيانا-بعد-مزاعم-تعرض-4-إسرائيليين-للطعن-في-الإمارات-1082069257.html

شرطة دبي تصدر بيانا بعد مزاعم تعرض 4 إسرائيليين للطعن في الإمارات

شرطة دبي تصدر بيانا بعد مزاعم تعرض 4 إسرائيليين للطعن في الإمارات

نفت شرطة دبي، اليوم الاثنين، "ما تم تداوله حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن في دبي". 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T14:18+0000

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وأكدت الشرطة، في بيان لها، أن "أمن وسلامة الجميع من أهم أولويات دولة الإمارات"، داعية الجميع للاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار والابتعاد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة، بحسب البيان.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، عن عملية طعن في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، استهدفت عددا من الإسرائيليين، مشيرة إلى إصابة 4 إسرائيليين، بعملية الطعن التي نفذها فلسطيني من لبنان، على حد زعمها. يأتي ذلك على وقع الأحداث الجارية حاليا في قطاع غزة وإسرائيل، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231008/الخارجية-الإماراتية-تعرب-عن-استيائها-الشديد-من-اختطاف-مدنيين-إسرائيليين-كرهائن-1081805833.html

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