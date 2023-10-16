عربي
https://sputnikarabic.ae/20231016/قناة-حكومية-مصرية-تعرض-فيديو-لآثار-القصف-الإسرائيلي-على-معبر-رفح-1082077516.html
قناة حكومية مصرية تعرض فيديو لآثار القصف الإسرائيلي على معبر رفح
قناة حكومية مصرية تعرض فيديو لآثار القصف الإسرائيلي على معبر رفح
نشرت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الاثنين، "مشاهد حية ترصد تجدد القصف الإسرائيلي لمعبر رفح داخل قطاع غزة". 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T18:45+0000
2023-10-16T18:45+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
طوفان الأقصى
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082023447_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_aed83ae6eddca5a20a429078b813d3f2.jpg
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية فيديو القصف، مشيرة إلى أن عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، تنتظر الإذن بالدخول إلى قطاع غزة.وأعلنت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، في وقت سابق اليوم، أنه "حتى الآن لم يتم إبلاغ الهلال الأحمر بما يجري الحديث عنه من فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية للدخول إلى قطاع غزة، رغم أننا الجهة المسؤولة عن توزيع تلك المساعدات".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "حتى اللحظة لم يتم إبلاغنا بشكل رسمي بموضوع فتح معبر رفح، رغم أن الهلال الأحمر الفلسطيني هو الجهة التي ستتولى استلام المساعدات وتوزيعها".وكانت تقارير صحفية غربية، قد نقلت في وقت سابق، عن مسؤولين مصريين لم تسمهم، أن "إسرائيل اتفقت مع أمريكا ومصر على وقف مؤقت لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة، يبدأ عند الساعة التاسعة صباحا، وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح".فيما قالت وزارة الاتصالات التابعة لحركة "حماس"، إنه "ليس لديها علم بأي تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه "لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار، أو إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة مقابل إخراج الأجانب".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231015/مصر-تؤكد-أنها-لم-تتلق-التصاريح-اللازمة-لإدخال-المساعدات-رغم-أن-معبر-رفح-مفتوح-رسميا-1082025592.html
https://sputnikarabic.ae/20231014/تلفزيون-حكومي-مصر-رفضت-السماح-لرعايا-أمريكا-المرور-من-معبر-رفح-واشترطت-تمرير-المساعدات-1082000842.html
مصر
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082023447_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_37646e2d0a964284e56ffc0f3ca10b2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قناة حكومية مصرية تعرض فيديو لآثار القصف الإسرائيلي على معبر رفح

18:45 GMT 16.10.2023
© AFP 2023معبر رفح بين مصر وقطاع غزة
معبر رفح بين مصر وقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الاثنين، "مشاهد حية ترصد تجدد القصف الإسرائيلي لمعبر رفح داخل قطاع غزة".
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية فيديو القصف، مشيرة إلى أن عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، تنتظر الإذن بالدخول إلى قطاع غزة.
وأعلنت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، في وقت سابق اليوم، أنه "حتى الآن لم يتم إبلاغ الهلال الأحمر بما يجري الحديث عنه من فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية للدخول إلى قطاع غزة، رغم أننا الجهة المسؤولة عن توزيع تلك المساعدات".
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "حتى اللحظة لم يتم إبلاغنا بشكل رسمي بموضوع فتح معبر رفح، رغم أن الهلال الأحمر الفلسطيني هو الجهة التي ستتولى استلام المساعدات وتوزيعها".
وكانت تقارير صحفية غربية، قد نقلت في وقت سابق، عن مسؤولين مصريين لم تسمهم، أن "إسرائيل اتفقت مع أمريكا ومصر على وقف مؤقت لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة، يبدأ عند الساعة التاسعة صباحا، وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح".
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
مصر تؤكد أنها لم تتلق التصاريح اللازمة لإدخال المساعدات رغم أن معبر رفح مفتوح "رسميا"
أمس, 10:32 GMT
فيما قالت وزارة الاتصالات التابعة لحركة "حماس"، إنه "ليس لديها علم بأي تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه "لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار، أو إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة مقابل إخراج الأجانب".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
تلفزيون حكومي: مصر رفضت مرور رعايا أمريكا من معبر رفح واشترطت تمرير المساعدات
14 أكتوبر, 12:36 GMT
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو07:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала