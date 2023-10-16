https://sputnikarabic.ae/20231016/قناة-حكومية-مصرية-تعرض-فيديو-لآثار-القصف-الإسرائيلي-على-معبر-رفح-1082077516.html

قناة حكومية مصرية تعرض فيديو لآثار القصف الإسرائيلي على معبر رفح

قناة حكومية مصرية تعرض فيديو لآثار القصف الإسرائيلي على معبر رفح

نشرت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الاثنين، "مشاهد حية ترصد تجدد القصف الإسرائيلي لمعبر رفح داخل قطاع غزة". 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T18:45+0000

2023-10-16T18:45+0000

2023-10-16T18:45+0000

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وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية فيديو القصف، مشيرة إلى أن عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، تنتظر الإذن بالدخول إلى قطاع غزة.وأعلنت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، في وقت سابق اليوم، أنه "حتى الآن لم يتم إبلاغ الهلال الأحمر بما يجري الحديث عنه من فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية للدخول إلى قطاع غزة، رغم أننا الجهة المسؤولة عن توزيع تلك المساعدات".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "حتى اللحظة لم يتم إبلاغنا بشكل رسمي بموضوع فتح معبر رفح، رغم أن الهلال الأحمر الفلسطيني هو الجهة التي ستتولى استلام المساعدات وتوزيعها".وكانت تقارير صحفية غربية، قد نقلت في وقت سابق، عن مسؤولين مصريين لم تسمهم، أن "إسرائيل اتفقت مع أمريكا ومصر على وقف مؤقت لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة، يبدأ عند الساعة التاسعة صباحا، وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح".فيما قالت وزارة الاتصالات التابعة لحركة "حماس"، إنه "ليس لديها علم بأي تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه "لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار، أو إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة مقابل إخراج الأجانب".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

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