https://sputnikarabic.ae/20231016/مقتل-عدد-من-قوات-الدفاع-المدني-الفلسطيني-في-قصف-إسرائيلي-على-غزة-فيديو-1082047644.html
مقتل عدد من قوات الدفاع المدني الفلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة.. فيديو
مقتل عدد من قوات الدفاع المدني الفلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة.. فيديو
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي هاجم مقرات للدفاع المدني في غزة بغارات مكثفة وعنيفة. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T00:27+0000
2023-10-16T00:27+0000
2023-10-16T00:32+0000
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
قصف إسرائيلي
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ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة قوله إن، "الاحتلال قصف طواقمنا أثناء توجهها لمهمة إنقاذ في تل الهوى.وأظهرت مقاطع فيديو وصور عدد من العاملين بالدفاع المدني ممدين فوق نقالات مخضبين بالدماء، وهرع زملائهم لإنعاشهم.وفي مقاطع مصورة أخرى يظهر عدد من رجال الدفاع المدني في غزة وهم يبكون حزنًا وكمدًا بعد أن قامت طائرات الجيش الإسرائيلي بقصف زملائهم أثناء تقديم مهامهم الإنسانية.وتشن إسرائيل هجوما دمويا بحرا وجوا على قطاع غزة أسمته "السيوف الحديدية" تقول إنه جاء ردا على هجوم قامت به حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي حمل اسم "طوفان الأقصى"، تقول تل أبيب إنه راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي وأكثر من 150 أسيرا.الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 2700 قتيل وعدة آلاف من المصابين في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات وقوات الدفاع المدني، وفرضت حصارا خانقا قطعت فيه المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين قسريا من شمال غزة إلى جنوبها.كما تسبب القصف الغاشم في مقتل عدد من الصحفيين والمراسلين الذين ينقلون ما يجري في القطاع للعالم.الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي وعد بها.
https://sputnikarabic.ae/20231016/بايدن-القضاء-على-حماس-مطلب-ضروري-وسنؤمن-لإسرائيل-كل-ما-يلزم-1082047459.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, قصف إسرائيلي
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, قصف إسرائيلي
مقتل عدد من قوات الدفاع المدني الفلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة.. فيديو
00:27 GMT 16.10.2023 (تم التحديث: 00:32 GMT 16.10.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي هاجم مقرات للدفاع المدني في غزة بغارات مكثفة وعنيفة.
ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة قوله إن، "الاحتلال قصف طواقمنا أثناء توجهها لمهمة إنقاذ في تل الهوى.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن، "7 شهداء ارتقوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مقرين للدفاع المدني في جنوب وشرق غزة".
وأظهرت مقاطع فيديو وصور عدد من العاملين بالدفاع المدني ممدين فوق نقالات مخضبين بالدماء، وهرع زملائهم لإنعاشهم.
وفي مقاطع مصورة أخرى يظهر عدد من رجال الدفاع المدني في غزة وهم يبكون حزنًا وكمدًا بعد أن قامت طائرات الجيش الإسرائيلي بقصف زملائهم أثناء تقديم مهامهم الإنسانية.
وتشن إسرائيل هجوما دمويا بحرا وجوا على قطاع غزة أسمته "السيوف الحديدية" تقول إنه جاء ردا على هجوم قامت به حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي حمل اسم "طوفان الأقصى"، تقول تل أبيب إنه راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي وأكثر من 150 أسيرا.
الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 2700 قتيل وعدة آلاف من المصابين في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات وقوات الدفاع المدني، وفرضت حصارا خانقا قطعت فيه المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين قسريا من شمال غزة إلى جنوبها.
كما تسبب القصف الغاشم في مقتل عدد من الصحفيين والمراسلين الذين ينقلون ما يجري في القطاع للعالم.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.
وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني
في إقامة دولته التي وعد بها.