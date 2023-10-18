https://sputnikarabic.ae/20231018/إسرائيل-تتعهد-بالسماح-بدخول-المساعدات-عبر-مصر-إلى-المدنيين-في-غزة-وليس-إلى-حماس-1082170023.html

إسرائيل تتعهد بالسماح بدخول المساعدات عبر مصر إلى المدنيين في غزة "وليس إلى حماس"

إسرائيل تتعهد بالسماح بدخول المساعدات عبر مصر إلى المدنيين في غزة "وليس إلى حماس"

تعهد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن السلطات الإسرائيلية لن تعوق دخول إمدادات المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين في قطاع غزة عبر المعبر... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T17:06+0000

2023-10-18T17:06+0000

2023-10-18T17:06+0000

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سبوتنيك. وأضاف مكتب نتنياهو في بيان أن هذا أحد القرارات التي اتخذتها حكومة الحرب الإسرائيلية بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي زار إسرائيل في وقت سابق من اليوم.وأوضح بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "في ضوء طلب الرئيس بايدن، لن تمنع إسرائيل المساعدات الإنسانية من مصر طالما أنها تقتصر على الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين الموجودين في جنوب قطاع غزة أو الذين يتم إجلاؤهم إلى هناك، وما دامت هذه الإمدادات "لا تصل إلى حماس، فأي إمدادات إلى حماس سيتم منعها".وجاء في البيان أن حكومة الحرب لن تسمح أيضا بأي مساعدات إنسانية لقطاع غزة من أراضي إسرائيل حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، كما تطالب إسرائيل بالسماح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الرهائن في غزة، حسبما ذكر مكتب نتنياهو.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق ضد إسرائيل من قطاع غزة واخترقت الحدود، وأسرت عددا من الإسرائيليين في المستوطنات المجاورة.وردت إسرائيل بضربات انتقامية وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، مما أدى إلى قطع إمدادات المياه والغذاء والوقود، فيما وردت أنباء عن سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين نتيجة التصعيد، وبحسب تقديرات مختلفة، هناك ما بين 200 إلى 250 رهينة محتجزين في قطاع غزة.

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